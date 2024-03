Para combater a proliferação do mosquito é importante ter alguns cuidados diários na residência - Foto: Douglas Smmithy

Para combater a proliferação do mosquito é importante ter alguns cuidados diários na residênciaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 13/03/2024 13:17

Rio das Ostras - A Administração Municipal de Rio das Ostras anunciou, por meio do decreto nº 3936/2024, a situação de emergência devido ao risco iminente de epidemia causada pelo mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A decisão, válida por até 120 dias, foi publicada na última sexta-feira, dia 8, no Jornal Oficial, edição nº 1666.

A medida se baseia no cenário epidemiológico preocupante da dengue na cidade, com um crescimento notável desde 2023. Além disso, os casos das outras doenças transmitidas pelo mosquito também estão em ascensão. Os indicadores epidemiológicos das oito primeiras semanas de 2024 revelam 1.916 casos notificados de dengue, representando um aumento significativo em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Lamentavelmente, duas mortes por dengue já foram registradas no município este ano. Para lidar com a situação, está prevista a instalação de um Polo de Atendimento na Unidade Nilson Marins, voltado para pacientes com sintomas leves de dengue.

No entanto, a Administração Municipal não está apenas reagindo à emergência. No início de março, o decreto nº 3932/2024 criou o "Comitê Municipal Intersetorial de enfrentamento, acompanhamento e monitoramento ao combate ao vetor Aedes spp", responsável por orientar ações e monitorar a situação epidemiológica.

A gestão municipal afirma trabalhar durante todo o ano na prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti, incluindo visitas domiciliares e mutirões. Contudo, o expressivo aumento dos casos de dengue sugere uma necessidade urgente de reavaliação da efetividade dessas ações de rotina.

Cuidados diários, como a cobertura de tonéis e caixas d'água, limpeza regular de calhas, e a eliminação de recipientes que acumulam água, são fundamentais para conter a proliferação do mosquito. A colaboração da comunidade é crucial, e os agentes de saúde, devidamente identificados, estão prontos para inspecionar e orientar a população no combate aos criadouros.