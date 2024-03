Restaurantes em meio à natureza como refúgio para fugir do estresse do trabalho, revela pesquisa da UFRJ - Foto: Bruno Pirozi

Publicado 13/03/2024 13:35

Rio das Ostras - Em meio à agitação cotidiana, encontrar um momento de paz e tranquilidade durante o almoço tornou-se uma prioridade para muitos trabalhadores. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) destaca que 63% dos entrevistados optam por restaurantes próximos à natureza para desfrutar de uma pausa no meio do dia, buscando aliviar o estresse e recarregar as energias para o restante da jornada de trabalho.

A escolha de locais que proporcionam bem-estar e contato com a natureza foi apontada como crucial para fortalecer relações sociais, reduzir o estresse e melhorar a qualidade de vida. A pesquisa revela que a vista para o mar é um dos principais atrativos nessa decisão, promovendo não apenas uma refeição, mas uma experiência completa de conexão com o meio ambiente.

Segundo a psicóloga Wanessa Cavalcanti, a opção por ambientes agradáveis e próximos à natureza contribui para a liberação de hormônios associados ao bem-estar, como a ocitocina e serotonina. Essa escolha consciente reflete a busca por uma fuga temporária do caos urbano e a valorização de momentos que alimentam não apenas o corpo, mas também a alma.

Rio das Ostras, por exemplo, destaca-se como um exemplo desse movimento. Restaurantes situado de frente para a praia de Costazul, tornou-se um destino procurado por aqueles que desejam aliar uma refeição de qualidade à contemplação do mar azul e ao som das ondas. Para a empresária Laisa Lopes, cliente assídua, essa experiência é enriquecedora. "É uma celebração da natureza e da culinária", disse.

A chef e proprietária do Galleria Gastrobar, Penhamara de Araújo Lima, compreende a importância de atender às necessidades desses clientes. "Estar próximo do oceano é o que atrai mais da metade deles. Por isso, é preciso cuidar deles com atenção, pois desejam relaxar um pouco durante o tempo que passam aqui. Eles nos escolhem", destaca a chef.

A pesquisa da UFRJ evidencia a crescente tendência de priorizar a natureza no ambiente de trabalho, buscando equilíbrio e bem-estar em meio à rotina frenética.