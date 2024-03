Rio das Ostras tem 120 vagas para aulas presenciais - Foto: Ilustração

Rio das Ostras tem 120 vagas para aulas presenciaisFoto: Ilustração

Publicado 13/03/2024 13:43 | Atualizado 13/03/2024 13:44

Rio das Ostras - O prazo para inscrições no aguardado Curso Pré-Vestibular Cecierj está prestes a se encerrar. Até a próxima quinta-feira (14), interessados em se preparar para o ensino superior têm a chance de garantir sua participação nesse projeto educacional gratuito, oferecido pela Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj).

Voltado para quem busca ingressar no ensino superior, o Curso Pré-Vestibular Cecierj proporciona uma preparação de qualidade, ministrada por uma instituição reconhecida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Com aulas presenciais aos sábados, das 9h às 18h, o curso terá lugar no Centro Municipal de Qualificação Profissional, localizado na Zen.

Para os moradores de Rio das Ostras, são disponibilizadas 120 vagas. O curso presencial terá início em 6 de abril e se estenderá até 7 de dezembro de 2024, abrangendo um amplo período para a preparação dos estudantes.

Estudantes matriculados no último ano ou que já concluíram o Ensino Médio em instituições públicas ou privadas em 2024 podem se inscrever no Pré-vestibular Cecierj. A diversidade de alunos contribui para um ambiente enriquecedor e colaborativo.

As inscrições são exclusivamente online, realizadas por meio do site https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular/. No ato da inscrição, os candidatos escolhem a modalidade de estudo desejada, sendo presencial ou à distância. A versão online do curso concede acesso ao material didático digital.

O Polo em Rio das Ostras está situado no Centro Municipal de Qualificação Profissional, na Rua do Engenheiro, Lote 9C, Quadra F, na Zona Especial de Negócios (ZEN) do município.