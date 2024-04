Moradores sofrem com estradas precárias e ausência de transporte público - Foto: Portal Cidade 24h

Publicado 26/04/2024 14:59

Rio das Ostras - No bairro Cantagalo, em Rio das Ostras, a situação das estradas e do transporte público é um verdadeiro pesadelo para os moradores, que sofrem com o abandono e negligência por parte da prefeitura municipal. A falta de manutenção das vias atinge níveis críticos, tornando o acesso quase impossível, especialmente para os usuários das vans que se recusam a trafegar pelas estradas devido às péssimas condições.

Com a Estrada da Califórnia transformada em um verdadeiro campo minado de buracos, a locomoção se torna uma verdadeira odisséia, especialmente em dias de chuva, quando a situação se agrava ainda mais. Os ônibus escolares também enfrentam dificuldades, deixando muitos estudantes sem acesso regular à educação devido à ineficácia do sistema de transporte.

Em um bairro que abriga cerca de 800 famílias, a sensação de abandono é grande. Cantagalo parece estar fora do radar da prefeitura, onde a manutenção básica das vias é relegada ao esquecimento. Os moradores enfrentam diariamente o desafio de chegar em casa, muitas vezes percorrendo longas distâncias a pé após um dia de trabalho extenuante.

Vanessa Lopes, uma das residentes afetadas, relata a sua luta diária para utilizar o transporte público. Ela descreve a dificuldade de acesso aos serviços básicos, como o transporte para casa, como um verdadeiro calvário. A falta de compromisso da prefeitura em resolver essas questões básicas é desanimadora e coloca em evidência o descaso com a qualidade de vida dos cidadãos.

Sobre o problema apresentado na matéria, a Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, informou que as equipes de manutenção estão na localidade de Cantagalo nesta sexta-feira, 26, e voltarão no sábado, 27.