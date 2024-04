os apreciadores da culinária italiana terão a oportunidade de desfrutar de uma variedade de pratos preparados especialmente para a ocasião - Foto: Bruno Pirozi

Publicado 26/04/2024 15:35

Rio das Ostras - No próximo dia 29 de abril, Rio das Ostras se prepara para celebrar o tradicional Dia do Nhoque, uma homenagem ao famoso prato italiano que conquistou paladares ao redor do mundo.

Com a chegada do outono e o clima ameno, a busca por uma gastronomia que combine com a estação é evidente, e nada melhor do que saborear um delicioso nhoque”, conta a renomada chef Silvia Stanzzani.

Apesar da data oficial ser segunda-feira, dia 29 de abril, o Galleria Gastrobar, localizado em Costazul, decidiu estender as comemorações e realizar o Festival do Nhoque na terça-feira, dia 30, véspera do feriado do trabalhador.

Com isso, os apreciadores da culinária italiana terão a oportunidade de desfrutar de uma variedade de pratos preparados especialmente para a ocasião.

Entre as opções de nhoque disponíveis no festival estão o clássico Nhoc de Batata, o surpreendente Nhoc de Banana da Terra, o saboroso Nhoc de Aipim e a inusitada versão feita com Batata Doce Roxa.

Além disso, os clientes poderão escolher entre uma seleção de molhos que incluem Manteiga de Sálvia, Pomodoro, Molho Branco, Pesto, Bolonhesa, Im Mare e Caprese, garantindo uma experiência gastronômica única e personalizada.

O festival será realizado em Costazul, proporcionando não apenas uma excelente refeição, mas também uma vista deslumbrante para os arredores.

Os pratos variam entre $35 e $65. “Não perca a oportunidade de participar deste evento imperdível e celebrar o Dia do Nhoque em grande estilo”, reforça a chef Penhamara de Araújo Lima.