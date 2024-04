O impacto do acidente não se limitou apenas à tragédia pessoal, mas também afetou o fluxo de trânsito na via - Foto: Portal Cidade 24h

Publicado 28/04/2024 20:47 | Atualizado 28/04/2024 20:48

Rio das Ostras - Uma tragédia abalou o bairro Mar do Norte no início da noite deste domingo (28) após um acidente entre um ônibus da empresa Macaense e um veículo de passeio resultar na morte de uma pessoa. O incidente ocorreu na Rodovia Amaral Peixoto e deixou o automóvel completamente destruído devido à colisão frontal.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram prontamente acionadas para o local, onde encontraram a cena do acidente e prestaram os primeiros socorros. A vítima fatal foi confirmada no local, enquanto os demais envolvidos foram encaminhados para atendimento médico, conforme necessário.

O impacto do acidente não se limitou apenas à tragédia pessoal, mas também afetou o fluxo de trânsito na via, causando lentidão e congestionamento. Autoridades locais foram mobilizadas para gerenciar a situação e garantir a segurança dos demais usuários da rodovia.



O ocorrido despertou uma onda de comoção entre os moradores da região, que lamentam a perda de vida e expressam preocupação com a segurança viária na área. Investigações estão em andamento para determinar as circunstâncias exatas do acidente e identificar possíveis responsabilidades.









