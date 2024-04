Iurukuá" promove ações interativas com a comunidade sobre a adoção de hábitos sustentáveis para conservação e saúde dos oceanos e dos seres que o habitam - Foto: Ilustração

Publicado 29/04/2024 10:52

Rio das Ostras - No próximo sábado, dia 4 de maio, a comunidade de Cidade Praiana, em Rio das Ostras (RJ), será sede de um evento especial de Educação Oceânica, das 9h às 12h. Organizado pelo Projeto Iurukuá, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o evento visa conscientizar os moradores sobre os impactos humanos nos ecossistemas marinhos e a importância da preservação dos oceanos.

O evento, que ocorrerá próximo ao Centro de Referência de Assistência Social - Cras, contará com uma série de atividades interativas e educativas para pessoas de todas as idades. Serão abordados temas como a diversidade das tartarugas marinhas brasileiras, incluindo as que desovam na região de Rio das Ostras, e a discussão sobre as consequências da atividade humana nos ecossistemas marinhos.

Vinícius Albano Araújo, coordenador do Projeto Iurukuá, destaca a importância de envolver a comunidade nesse tipo de iniciativa. "Nosso objetivo é promover uma reflexão sobre a preservação dos oceanos e estimular ações concretas para sua conservação", afirma Araújo.

O evento faz parte de uma pesquisa científica do programa de mestrado em Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (NUPEM-UFRJ) e conta com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras.