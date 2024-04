Atualização e impressão do título eleitoral, alguns procedimentos, como a biometria, ainda necessitam ser realizados presencialmente no próprio tribunal - Foto: Ilustração

Atualização e impressão do título eleitoral, alguns procedimentos, como a biometria, ainda necessitam ser realizados presencialmente no próprio tribunalFoto: Ilustração

Publicado 29/04/2024 11:27

Rio das Ostras - Na manhã desta segunda-feira (29), as filas no Tribunal Regional Eleitoral - TRE de Rio das Ostras alcançaram proporções significativas, chamando a atenção dos cidadãos que buscavam atendimento. Embora seja importante ressaltar que muitos dos serviços oferecidos pelo TRE estão disponíveis online, como troca, atualização e impressão do título eleitoral, alguns procedimentos, como a biometria, ainda necessitam ser realizados presencialmente no próprio tribunal.

Com as eleições municipais marcadas para outubro deste ano, a presença constante de eleitores nas filas tem levantado questionamentos nas redes sociais. Um dos comentários destacou: "É intrigante ver tantas pessoas nas filas do TRE todos os dias. Onde esses eleitores estavam antes? Sem essas informações, simplesmente mostrar as filas e o sol quente não é suficiente", perguntou.

Outro comentário ressaltou a conveniência dos serviços online, afirmando: "Eu fiz tudo pelo celular, e durante todo o ano não havia fila. É estranho?" disse.

A equipe de reportagem do jornal O Dia - Projeto Cidades está em contato com o TRE de Rio das Ostras para obter informações sobre o número atual de eleitores no município e esclarecer outras questões relacionadas ao atendimento e aos serviços oferecidos pelo tribunal.