Muitas famílias foram surpreendidas com a interrupção do atendimentoFoto: Ilustração

Publicado 29/04/2024 14:22

Rio das Ostras - Em Rio das Ostras, familiares de pacientes acamados estão enfrentando dificuldades devido à suspensão do atendimento domiciliar, conhecido como home care. Mesmo com relatórios médicos e prontuários de internamento que comprovam a necessidade e a indicação desse serviço em casa, muitas famílias foram surpreendidas com a interrupção do atendimento.

Um dos casos que chamou atenção é o de Carol Lembo, mãe de Théo Lembo, uma criança especial de três anos em investigação para miopatia miotubular. Por ordem judicial, Théo precisa receber tratamento domiciliar, no entanto, uma medida do Supremo Tribunal Federal (STF) impossibilitou que o setor privado prestasse serviços de home care, bloqueando o pagamento de todas as empresas.

Com a suspensão dos serviços, mães de crianças especiais como Théo se viram obrigadas a internar seus filhos no Hospital Público de Macaé (HPM), pois perderam o acesso ao atendimento em casa e não há previsão para o retorno desse serviço médico.

O posicionamento do vereador Neizinho (DC) nas redes sociais reflete a preocupação e o compromisso com a comunidade diante da suspensão do atendimento domiciliar em Rio das Ostras. Em sua declaração, Neizinho ressaltou a urgência de tomar medidas para resolver o problema, incluindo a revisão da decisão de suspensão e o estabelecimento de um diálogo aberto entre as autoridades e as famílias afetadas.

Ele reiterou o comprometimento em encontrar uma solução que garanta o cuidado adequado aos pacientes em suas próprias residências, demonstrando sensibilidade e empenho em buscar uma resposta para essa questão crítica.