Primeiro turno das eleições municipais será no dia 6 de outubroFoto: Ilustração

Publicado 03/07/2024 13:22 | Atualizado 03/07/2024 13:22

Rio das Ostras - A partir deste mês, Rio das Ostras se prepara para um período decisivo em sua vida política com a entrada em vigor das principais restrições do calendário eleitoral. Estas medidas, estabelecidas pela Lei das Eleições (Lei 9.504/1997), visam garantir a igualdade de condições entre os concorrentes e a transparência no processo democrático.

A partir de 6 de julho, fica proibida a contratação e demissão de servidores públicos, exceto para funções comissionadas e contratos emergenciais essenciais ao funcionamento dos serviços públicos. Além disso, a transferência voluntária de recursos federais para estados e municípios só poderá ocorrer em casos de obras em andamento ou situações de calamidade pública comprovadas.

No dia 20 de julho, as atenções se voltam para as convenções partidárias, quando os partidos políticos e suas coligações poderão oficializar seus candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Este é o momento crucial para definição das estratégias eleitorais e formação das alianças que irão disputar as eleições de outubro.

Para os candidatos, este período não apenas marca o início oficial da campanha eleitoral, mas também traz a divulgação dos limites de gastos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinará o financiamento das campanhas e influenciará diretamente nas estratégias adotadas.

O cenário eleitoral em Rio das Ostras promete ser dinâmico e desafiador, com os aspirantes aos cargos públicos buscando não apenas se adequar às novas regras, mas também apresentar propostas que conquistem o apoio e a confiança dos eleitores, em busca de transformar as promessas em realidade para o município.