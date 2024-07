Evento acontecerá de 9 a 11 de agosto na Concha Acústica da Praça São Pedro - Foto: Douglas Smmithy

Evento acontecerá de 9 a 11 de agosto na Concha Acústica da Praça São PedroFoto: Douglas Smmithy

Publicado 23/07/2024 11:26

Rio das Ostras - Rio das Ostras vai bombar em agosto com o 5º Festival Circo de Rua, que promete ser ainda mais especial este ano. De 9 a 11 de agosto, a Concha Acústica da Praça São Pedro vai ser o palco de um evento único, onde todas as apresentações serão realizadas exclusivamente por mulheres. O festival, que é gratuito, também vai homenagear a palhaça venezuelana Julieta Hernández, a "Palhaça Jujuba", lembrando sua trajetória e contribuição para a arte circense.

O público pode esperar uma programação variada, com quatro espetáculos noturnos, companhias de São Paulo, Macaé e Rio das Ostras, além de oficinas de comicidade, memória do artista, swing e malabares. O festival também contará com um Encontro de Aéreos, prometendo muita diversão e cultura.

Julieta Ines Hernández Martinez, conhecida como "Palhaça Jujuba", será homenageada durante o festival. A artista venezuelana fez sucesso no Brasil com suas performances e seu espírito aventureiro, viajando de bicicleta pelo país. Tragicamente, Julieta foi encontrada morta em janeiro de 2024 em Presidente Figueiredo, no Amazonas, após ficar desaparecida por 14 dias. Sua memória será celebrada, reconhecendo seu impacto no mundo do circo.

Programação

Sexta, 9 de agosto:

- 9h: Oficina de Comicidade

- Local: Centro de Formação (Onda) – Praça José Pereira Câmara, Centro

- 20h: Espetáculo "Palhaça Meleca em 'O mergulho'"

- Cia. Artesania do Encanto

- Local: Concha Acústica – Praça São Pedro, Centro

Sábado, 10 de agosto:

- 9h: Encontro de Aéreos

- Local: Emissário

- 15h: Oficina de Produção de Memória do Artista (Yvie Tinoco)

- Local: Fundação de Cultura – Praça São Pedro, Centro

- 18h: Encontro de Malabares

- 20h: Espetáculo "Margarida: uma deusa, uma louca, uma feiticeira"

- 21h: Varietê Julieta Hernández

- Cia. Chirulico

Domingo, 11 de agosto:

- 15h: Oficina de Swing e Malabares (Jane Bersot e Ximena)

- 18h: Encontro de Malabares

- 20h: Espetáculo "A rua é delas"

- Trambolho e Gabiroba