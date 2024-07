Fechamento será em função da montagem e realização do 22º Festival - Foto: Douglas Smmithy

Fechamento será em função da montagem e realização do 22º FestivalFoto: Douglas Smmithy

Publicado 23/07/2024 13:58 | Atualizado 23/07/2024 13:59

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras anunciou que a Orla do Centro ficará interditada para veículos a partir desta terça-feira (23), e permanecerá fechada até o dia 29. O bloqueio afetará o trecho entre a Rua Bento Costa Júnior e a Rua Rego Barros, em função da montagem e realização do 22º Festival Sesc de Inverno.

O Festival Sesc de Inverno, que se destaca como o maior evento cultural multilinguagem do Brasil, está em plena expansão este ano, abrangendo 24 cidades no estado do Rio de Janeiro. Em Rio das Ostras, a festa será especialmente intensa nos dias 27 e 28 de julho. A Praça São Pedro será o centro das atrações, recebendo grandes shows gratuitos para o público.

Na noite de 27 de julho, o cantor Gabriel Moura comandará o "O Baile Charme Show", trazendo ao palco sucessos como “Burguesinha” e “Mina do Condomínio”. No dia seguinte, o grupo Molejo, conhecido por hits como “Caçamba” e “Brincadeira de Criança”, promete agitar a plateia. Antes dos shows principais, o DJ Bispim garantirá o aquecimento a partir das 18h. A classificação dos eventos é livre.