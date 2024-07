Taxa de esgoto tem gerado controvérsia entre os moradores, que continuam a questionar a validade das cobranças - Foto: Ilustração

Publicado 24/07/2024 09:07

Rio das Ostras - Rio das Ostras vive um clima de mobilização em relação à recente cobrança da taxa de esgoto pela concessionária Rio+Saneamento. O descontentamento dos moradores levou ao lançamento de um abaixo-assinado que já ultrapassou mil assinaturas. Em entrevista ao programa de rádio, 'Falla Rio das Ostras', o presidente da Associação de Moradores do bairro Mariléa, Edinho, detalhou em entrevista a situação e o movimento que está ganhando força na cidade.

Edinho criticou a Rio+Saneamento por estar aplicando cobranças que considera abusivas e indevidas. A Associação de Moradores de Mariléa organizou um evento na Praça Jaime Rodrigues Villar para coletar assinaturas contra a taxa. “Resido em Mariléa há 40 anos e tenho 74 anos. Desde cedo, a ideia de realizar uma reunião na praça surgiu e ganhou força”, explicou Edinho, evidenciando o sentimento de frustração da comunidade.

A Rio+Saneamento, que recentemente assumiu o sistema de esgoto do município, anunciou um investimento de R$ 100 milhões nos próximos quatro anos. Entre as ações previstas estão a modernização das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e a substituição de equipamentos como as bombas elevatórias. A concessionária também planeja transformar a ETE Cláudio Ribeiro em uma elevatória de esgoto bruto e reformar a ETE Mariléa.

Apesar dessas promessas, a taxa de esgoto tem gerado controvérsia entre os moradores, que continuam a questionar a validade das cobranças. Edinho enfatizou que a mobilização popular será levada à justiça. “Estamos determinados a lutar contra essa cobrança e somente a justiça poderá resolver. A assinatura pode ser feita tanto presencialmente quanto online, e a resposta da comunidade tem sido muito positiva”, afirmou o líder comunitário.

Sobre o caso citado na matéria, em nota a Rio+Saneamento informou que as tarifas praticadas, de água e esgoto, estão previstas no Contrato de Concessão e no Regulamento dos Serviços, sendo as mesmas cobradas em todos os municípios operados pela concessionária, e homologadas pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA).



A concessionária vai continuar a expandir e melhorar os sistemas de água e esgoto no município, assim como fez com a entrega da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Dourado, com a construção da nova adutora do Contorno e as diversas frentes de obra que podem ser vistas pela cidade.



Essas e outras intervenções visam o cumprimento da meta de universalizar o acesso à água tratada a 99% da população, bem como o acesso ao esgoto coletado e tratado a 90%, no município de Rio das Ostras, até 2033, como prevê o Marco Regulatório.