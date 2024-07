Policiais do 32° BPM realizam prisão de suspeito de tentativa de furto em joalheria no Shopping Plaza Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Policiais do 32° BPM realizam prisão de suspeito de tentativa de furto em joalheria no Shopping Plaza Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 29/07/2024 09:47

Rio das Ostras - Neste domingo (28), policiais do 32° Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem que tentou furtar o Shopping Plaza Rio das Ostras. A ação rápida da guarnição evitou que o suspeito conseguisse fugir com dinheiro e joias. Ao chegar ao local, os policiais realizaram uma varredura e localizaram o indivíduo dentro de uma joalheria, onde ele estava com os itens que pretendia levar.



O homem foi preso por tentativa de furto qualificado. A polícia informou que o detido já possuía um histórico criminal, incluindo porte ilegal de armas, tráfico de drogas e venda de armamento.

Policiais do 32° BPM realizam prisão de suspeito de tentativa de furto em joalheria no Shopping Plaza Rio das Ostras Foto: Divulgação

Durante a operação, foram apreendidos R$ 104,00 em dinheiro, nove alianças de ouro, um escapulário de prata, uma pulseira de ouro e uma pulseira folheada. A rápida resposta dos policiais foi fundamental para impedir o crime e garantir a segurança dos comerciantes e clientes.











Durante a operação, foram apreendidos R$ 104,00 em dinheiro, nove alianças de ouro, um escapulário de prata, uma pulseira de ouro e uma pulseira folheada. A rápida resposta dos policiais foi fundamental para impedir o crime e garantir a segurança dos comerciantes e clientes.