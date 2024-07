Evento contou com a participação de moradores e figuras políticas influentes - Foto: Divulgação

Evento contou com a participação de moradores e figuras políticas influentesFoto: Divulgação

Publicado 29/07/2024 09:32

Rio das Ostras - O Estádio Rio das Ostras Futebol ficou lotado durante o lançamento da campanha de Carlos Augusto Balthazar (PL) para prefeito do município, no domingo (28). O evento, promovido pela coligação "Rio Das Ostras Feliz de Novo," reuniu uma grande quantidade de moradores e políticos, causando congestionamento nas vias próximas.



Carlos Augusto, conhecido por sua trajetória como ex-prefeito, vereador e deputado estadual, recebeu o apoio de destacados líderes políticos, incluindo o deputado federal Eduardo Pazuello (PL), o deputado Rafael Picciani (MDB), o vice-governador Thiago Pampolha (MDB) e o deputado estadual Jair Bittencourt (PL).



Outros políticos, que não puderam comparecer pessoalmente, enviaram mensagens de apoio em vídeo, como Flávio Bolsonaro (PL), a deputada estadual Rosemberg Reis (MDB), a deputada estadual Índia Armelau (PL), o deputado federal Gutemberg Reis (MDB) e o deputado estadual Helio Bolsonaro (PL).



Foi anunciado que Dr. Fábio Simões (MDB) seria o candidato a vice-prefeito na chapa de Carlos Augusto. A coligação de apoio à sua candidatura contou com a participação de oito partidos: PL, MDB, DC, PRD, PSD, AVANTE, PDT e PP.



