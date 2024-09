Ele visa transformar a cidade em um lugar planejado e bem cuidado, com mais investimentos, infraestrutura adequada e a segurança necessária para viver e trabalhar - Foto: Divulgação

Publicado 05/09/2024 13:58

Rio das Ostras – O Jornal O DIA dá continuidade à sua série de entrevistas com os candidatos a prefeito, destacando suas propostas e visões para o futuro. Nesta edição, apresentou Carlos Augusto, um dos principais candidatos à Prefeitura de Rio das Ostras nas eleições de 2024.

Com uma proposta inovadora e uma visão abrangente para o desenvolvimento da cidade, Carlos Augusto compartilha seu plano detalhado para enfrentar os desafios de Rio das Ostras e promover mudanças significativas em várias áreas essenciais. A entrevista visa informar os participantes sobre as visões e estratégias dos candidatos para o futuro de Rio das Ostras.

A trajetória política de Carlos Augusto começou em 1992, quando foi eleito pela primeira vez vereador em Rio das Ostras. Ele é um dos poucos vereadores no Brasil a ter sido presidente da Câmara Municipal por 12 anos consecutivos, resultado de seu compromisso e das propostas realizadas enquanto vereador.

Especializado em Políticas Públicas pela Escola de Políticas Públicas e Governo da UFRJ, Carlos Augusto foi eleito prefeito de Rio das Ostras em 2004 e reeleito em 2008. Agora, aos 64 anos, Carlos Augusto vem com disposição renovada para novos desafios e, junto à população e à classe política local, pretende fazer com que Rio das Ostras volte ao mapa do desenvolvimento. Ele visa transformar a cidade em um lugar planejado e bem cuidado, com mais investimentos, infraestrutura adequada e a segurança necessária para viver e trabalhar.

O DIA – Quais serão suas prioridades para melhorar o atendimento na rede de saúde pública do município? Como pretende reduzir as filas e melhorar o acesso aos especialistas?

CARLOS AUGUSTO: "É preciso, de forma prioritária, garantir o funcionamento adequado de todas as nossas unidades de saúde e retomar a capacidade plena do centro cirúrgico do Hospital Municipal para atender, com a contratação de mais profissionais, à demanda de cirurgias eletivas. O quadro de médicos que atendem nas diversas especialidades terão que ser reforçados, e a demanda de exames só será resolvida de forma emergencial se realizarmos convênios e credenciamentos para suprir necessidades nossas enquanto reestruturamos nossos laboratórios Paralelamente às ações emergenciais, vamos modernizar nosso centro de imagens, reabrir a Unidade de laboratórios . Dor Torácica e expandir gradativamente a Estratégia de Saúde da Família, até atingir cem por cento de cobertura no município. Nosso Programa de Governo traz algumas disposições importantes, como a criação da UTI Neonatal, do Hospital de Olhos, de centros dedicados à diálise e. à oncologia, além de uma unidade transfusional. Vamos investir em tecnologia, colocando toda a nossa saúde dentro de um sistema moderno, eficaz e inteligente, para facilitar a marcação de consultas, prontuários e exames. Porém, nos primeiros meses, nossa meta é colocar a estrutura de saúde existente em funcionamento e à disposição da população." Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes? "Você priorizará a

construção de novas escolas e creches, porque houve um apagão nessa área. Eu construí oito unidades escolares entre 2005 e 2012. Hoje, as salas estão superlotadas e os alunos são matriculados, por falta de vagas, em unidades distantes de suas residências. Eu não quero apenas resolver esses problemas; meu objetivo é avançar e oferecer o ensino integral às nossas crianças e jovens. Apesar de ser um grande desafio, você trabalhará para entregar os uniformes e os kits do aluno e do professor em fevereiro de 2025. Nos anos seguintes, a entrega também será realizada, com certeza, no início do período letivo. O transporte escolar precisa de uma solução que atende não apenas a rede municipal, mas também os universitários e alunos do ensino técnico que estudam fora do município. Vou retomar, aprimorar e consolidar nosso sistema de avaliação educacional que foi realizado pelo SAERO, implantar um programa de combate ao bullying, priorizar a inclusão, valorizar nossos profissionais e construir uma Escola Cívico Militar, que tem sido objeto de muitos pedidos."

Como sua A gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?

“Eu quero garantir que todas as áreas do município que ficaram esquecidas sejam atendidas com melhorias de infraestrutura e pavimentação. É preciso garantir a isonomia na distribuição de obras e recursos, para evitar a existência de áreas que ganham à margem da atenção do governo. vez do Bairro Santa Helena, do Palmital, de Âncora II, do Setor O, Setor N, de Cantagalo e Mar do Norte. É importante abrir novas frentes de trabalho, sem descobrir a manutenção das vias, que é outro problema muito presente no Rio. das Ostras."

O que será feito para resolver a questão do saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e o tratamento de águas residuais?

"Eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema, porque fui responsável por um projeto de saneamento pioneiro na cidade, que envolveu a cooperação entre o governo municipal e a iniciativa privada. Em 2008, iniciamos um trabalho que tinha como objetivo libertar a cidade do esgoto a céu aberto e das enchentes, prevenir doenças e proteger nossas praias da poluição Rio das Ostras seria uma cidade muito diferente hoje se não existe uma rede de esgoto instalada, como elevadores, uma central de tratamento e o emissário submarino. a parte que cabe ao município e exige a conformidade de suas obrigações contratuais, não que se refira a investimentos, além de discutir, em conjunto com a sociedade, as tarifas que têm sido motivo de reclamações e protestos."

Quais estratégias serão inovadoras para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade, contribuindo para a economia?

"A primeira providência será a recuperação dos atrativos naturais, culturais, históricos e históricos do município. Quem nos visita precisa encontrar nossos pontos turísticos bem cuidados. Hoje, sinto vergonha de levar alguém à Praça da Baleia ou ao Museu Sambaqui da Tarioba. Tenho certeza de que muitos riostrenses compartilham esse sentimento. Nós vamos mudar essa realidade, fortalecer o calendário de eventos, pensar em novas ideias junto com o trade de turismo, resgatar nossa posição como destino e incluir Rio das Ostras no mapa dos circuitos, como o do cicloturismo Costa do Sol, que atrai centenas de participantes."

Como sua gestão pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novas empresas para a cidade?

"Eu pretendo trabalhar em duas frentes. Sem incentivo à abertura de vagas de emprego, vou apoiar o empreendedorismo, desburocratizar a instalação de novas empresas e acelerar a emissão de alvarás, sem abrir mão do cuidado com o meio ambiente, porque não acredito no desenvolvimento que prejudica nossa principal fonte de riqueza, que é o turismo. Como uma economia próspera não deve ser avaliada apenas pelas vidas das empresas, quero garantir que os riostrenses, principalmente os jovens, sejam competitivos e disputam uma vaga no mercado de trabalho da região bem. preparados. Vamos investir em capacitação, principalmente nas áreas ligadas à tecnologia, e oferecer estágio remunerado."

O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?

"Rio das Ostras tem tradição na área da cultura, porque formamos mão de obra profissional em nossa Escola de Dança e Música. Eu tenho consciência da necessidade de abrir oportunidades de trabalho para nossos artistas locais, o que exige cuidado com os espaços destinados a espetáculos e eventos, como o Teatro Municipal, a Concha Acústica do Centro e o Anfiteatro da Lagoa do Iriry. Todos esses locais estão incluídos na lista de pontos que serão revitalizados junto com os atrativos turísticos. grandes eventos da cidade, fazendo justiça aos talentos da nossa terra."

Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?

"Sem emprego, não existe desenvolvimento, e sem qualificação, é conseguir uma colocação no mercado. Para gerar trabalho e renda, é preciso promover um encontro entre os interesses das empresas e a formação de quem busca uma vaga. Pretendo identificar esses pontos difíceis de convergência e oferecer oportunidades de crescimento não apenas aos jovens, mas a todo o nosso capital humano produtivo. Há dez anos, fizemos isso com o Programa Print e alcançamos ótimos resultados, principalmente no encaminhamento para o primeiro emprego. processos e currículos à realidade atual Arquitetura de jogos, criação de aplicativos, robótica e inteligência artificial são alguns dos segmentos que podem fazer parte dessa nova edição do Programa."

Quais são suas propostas para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade?

"Eu consigo identificar com clareza os limites da competência do município quando o assunto é segurança pública. Por esse motivo, tenho muito claro o que é preciso fazer para não ser omisso nessa questão que afeta a todos nós. Vou buscar proatividade e eficiência no que relacionadas à prevenção, porque, na minha opinião, esta é uma das principais obrigações das gestões municipais. Vou colocar a guarda na rua para cuidar do trânsito, que tem feito muitas vítimas; câmeras com reconhecimento facial e sistema identificador de placas, controladas por um centro de monitoramento compartilhado com as polícias. Implantar um programa de segurança nas escolas, que precisam estar totalmente protegidas, também faz parte do meu projeto de segurança para a cidade.

Como sua gestão irá ampliar e melhorar os programas sociais existentes para atender melhor as famílias em situação de vulnerabilidade?

"A primeira coisa a ser feita é entender a nossa realidade social para poder agir com base em informações confiáveis. Para isso, é necessário facilitar e ampliar o acesso ao cadastro e atualização de dados do Cadastro Único do Governo Federal (CADÚNICO) e realizar uma busca ativa eficaz. Quero retomar o Programa do Cartão do Bem, o Programa Jovem Cidadão, voltar a atender e ampliar as atividades e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos como era feito anteriormente com os projetos Canguru, Feliz Idade, Vencendo Barreiras e tantos outros. .que deixaram saudades.É muito urgente e necessário fazer com que os plantões sociais estejam disponíveis todos os dias, em horário integral, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). "

Qual será sua prioridade número um caso seja eleito? Como essa prioridade beneficiará diretamente a população?

"A grande prioridade é trazer uma prefeitura de volta à vida cotidiana da população. O cidadão precisa encontrar hospedagem, atendimento, exames e remédios na área da saúde; precisa ver a Guarda Municipal nas ruas cuidando do trânsito e fazendo rondas; ter educação de qualidade nas escolas; espaço para empreender ou oportunidades de emprego nas empresas locais e ter a certeza, entre tantas outras coisas, de que na prefeitura existe um prefeito trabalhando em seu nome, com vontade e responsabilidade A minha prioridade, em resumo, é fazer o Rio .das Ostras Feliz de Novo."

Como você enxerga a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo? Como pretende trabalhar em conjunto com a Câmara para garantir a aprovação de projetos importantes?

"Fui vereador e presidente da Câmara nos primeiros doze anos de existência do município. Participei da elaboração da lei orgânica e dos principais dispositivos que compõem o alicerce do nosso ordenamento. Tenho muito orgulho dessa minha história, que me deu experiência e serenidade para lidar com o Legislativo em meus mandatos como prefeito. Independentemente disso, acredito que a próxima composição da Câmara terá muitos nomes que estão ao meu lado na campanha Nossas nomeadas reunirão ótimos candidatos,

o que falta para que nossa cidade alcance um patamar de pleno. desenvolvimento e progresso?

"Não consigo definir o que seria pleno desenvolvimento e prosperidade por dois motivos: primeiro, porque sempre acho que tudo pode ser melhor e é possível ir mais longe. Essa vontade de me superar foi o que me trouxe à busca de um quarto mandato. Sei que posso ser muito mais do que fui antes. Em segundo lugar, respeito a expectativa e o sonho dos outros. O que é pleno e próspero na nossa opinião pode ser apenas a metade do caminho de alguém que tem um objetivo muito maior. São as pessoas exigentes que me incentivam a buscar a perfeição."

Quais são seus planos para resolver a falta de calçamento e iluminação pública em alguns bairros? Existe um cronograma para essas melhorias?

"Como pontuei na pergunta anterior, você garantirá isonomia na distribuição de obras e recursos. O cronograma vai seguir um planejamento de prioridades que entrega em conta, por exemplo, os riscos que a falta de iluminação oferece aos moradores de uma determinada localidade ou a ocorrência de enchentes, em função da falta de calçamento e drenagem de uma rua. Todos os bairros têm a atenção do prefeito, mas seria imprudente falar em dados, com base nas minhas percepções, sem ouvir o corpo técnico da prefeitura, que possui profissionais excelentes. Inclusive, quero aproveitar para expressar a verdade de que o caos que vivemos não tem conexão com a maioria dos servidores. O problema não está no topo da pirâmide, de onde saem às decisões."

Como você pretende solucionar problemas clássicos, como a falta de saneamento básico e a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana?