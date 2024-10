Suspeito de 19 anos é preso em flagrante por tráfico de drogas em operação policial no bairro Cidade Praiana, Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Suspeito de 19 anos é preso em flagrante por tráfico de drogas em operação policial no bairro Cidade Praiana, Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 02/10/2024 11:04

Rio das Ostras - Em uma operação realizada na tarde de terça-feira (1º), policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prenderam Gabriel da Costa Delfino, de 19 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. A ação ocorreu após uma denúncia anônima que indicava a atuação de um suspeito na Praça das Casinhas, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

De acordo com o relato dos policiais, o suspeito, com as características descritas — pele parda, magro, sem camisa, vestindo bermuda jeans e boné — foi visto saindo de um terreno baldio nas proximidades. Ao ser abordado, Gabriel confessou estar traficando na área e disse: "perdi meu chefe". Com ele, foram encontrados dois pinos de cocaína e R$ 20 em dinheiro.

A guarnição, composta pelos sargentos Anderson de Oliveira Cabral, Fábio Novaes de Souza e Vitor Hugo Rufino de Souza, questionou sobre o restante das drogas, e o suspeito indicou a localização de uma sacola escondida no terreno. Nela, foram encontradas oito pedras de crack, nove buchas de maconha e mais nove pinos de cocaína, todos prontos para venda, com a inscrição "CV Cidade Praiana", indicando a facção criminosa Comando Vermelho.

Gabriel ainda afirmou estar atuando sob o comando de um criminoso conhecido como "Jota", chefe do tráfico local. Diante dos fatos, ele foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde foi autuado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, referentes ao tráfico e associação para o tráfico de drogas.

O jovem foi entregue à autoridade policial em boas condições físicas e psicológicas. A operação seguiu todas as normas de segurança, incluindo o uso de algemas, conforme a Súmula Vinculante XI do STF.