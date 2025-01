Motociclista sem CNH é flagrado em manobras perigosas e tem moto apreendida pela PM em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Motociclista sem CNH é flagrado em manobras perigosas e tem moto apreendida pela PM em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 30/01/2025 11:27 | Atualizado 30/01/2025 11:28

Rio das Ostras - Uma ação da Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal de Rio das Ostras, resultou na apreensão de uma motocicleta e na condução de um homem à 128ª DP na noite de terça-feira (30). O caso aconteceu na Rua São Judas Tadeu, no bairro Village, quando a equipe de patrulhamento flagrou um motociclista tentando realizar manobras perigosas na rodovia, além de avançar o sinal vermelho e fazer uma conversão proibida, colocando em risco motoristas e pedestres.

Após abordagem, os agentes constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a moto, uma CG 125 Fan vermelha, placa KOU-7356, possuía restrição judicial de circulação. Além disso, o suspeito já tinha passagem pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal).

Com apoio da Guarda Municipal, a moto foi apreendida e levada para a delegacia, onde o caso foi registrado com base nos artigos 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O condutor prestou esclarecimentos e foi liberado para responder em liberdade. A moto segue apreendida e medidas administrativas foram aplicadas.