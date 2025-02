Plataforma digital promete mais agilidade na busca por emprego - Foto: Divulgação

Publicado 04/02/2025 14:48

Rio das Ostras - A luta contra o desemprego ganhou um reforço digital em Rio das Ostras. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, lançou o novo Sistema do Banco de Empregos – SIBEM, uma plataforma inovadora que promete conectar empregadores e trabalhadores de forma rápida e eficiente.

O sistema chega para modernizar o serviço, permitindo que empresas realizem cadastros online e publiquem vagas diretamente no site da Prefeitura. Além disso, a tecnologia utilizada faz um cruzamento de dados para encaminhar apenas candidatos compatíveis com as exigências da vaga, reduzindo entrevistas desperdiçadas. Os empregadores ainda podem acompanhar todas as etapas do processo seletivo e registrar informações sobre entrevistas e contratações.

Já os trabalhadores contam com um cadastro detalhado, incluindo experiência, formação e qualificações. Com isso, o SIBEM melhora as chances de um encaminhamento certeiro para as oportunidades disponíveis no mercado.

Segundo o programador Isaque Neves, o novo sistema representa um salto de qualidade em relação ao anterior, que estava ultrapassado. A analista de sistemas Cintia Santos destacou a otimização do recrutamento, enquanto o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Peleteiro, celebrou a modernização como essencial para fortalecer a economia local.

Com gráficos, estatísticas, auditoria e notificações em tempo real, o SIBEM se posiciona como uma ferramenta fundamental para impulsionar o emprego em Rio das Ostras, garantindo eficiência tanto para candidatos quanto para empresas.