Servidores recebem capacitação para aprimorar atendimento no CadÚnico - Foto: Divulgação

Servidores recebem capacitação para aprimorar atendimento no CadÚnicoFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2025 14:58

Rio das Ostras - Em um esforço para aprimorar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, a Secretaria de Assistência Social de Rio das Ostras promoveu uma capacitação para os entrevistadores do Cadastro Único (CadÚnico). O treinamento, realizado no auditório da sede da pasta, em Jardim Campomar, teve como foco a padronização dos procedimentos de entrevista, garantindo maior eficiência na inclusão de beneficiários nos programas sociais.

Atualmente, o município conta com 29.696 famílias cadastradas no CadÚnico, sendo que 12.341 recebem o Bolsa Família. Para facilitar o acesso, os moradores podem realizar o cadastro nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e na Unidade Cantagalo.

A coordenadora municipal do Programa Bolsa Família, Adeniusa dos Santos Constâncio, destacou a importância do CadÚnico para a redução da invisibilidade social das famílias de baixa renda. “O sistema nos permite identificar e mapear as necessidades da população, possibilitando a implementação de políticas públicas mais eficazes”, afirmou.

O secretário de Assistência Social, Carlos Correa, enfatizou que a capacitação busca não apenas preparar os entrevistadores, mas também garantir um atendimento humanizado e acolhedor. “Nosso compromisso é com os munícipes, e essa qualificação reflete nosso desejo de prestar um serviço digno e eficiente à população”, pontuou.

O Cadastro Único é um instrumento fundamental para a inclusão social, reunindo informações detalhadas sobre a realidade das famílias, como renda, escolaridade e condições de moradia. Para se inscrever, o responsável familiar deve apresentar um documento com foto, CPF ou Título de Eleitor, comprovante de residência e os documentos dos integrantes do grupo familiar.