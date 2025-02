Fiscalização realizada em Costazul resultou na autuação de micro-ônibus de turismo sem autorização para circular em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 05/02/2025 16:13

Rio das Ostras - A fiscalização de transporte em Rio das Ostras, coordenada pela Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, segue firme, inclusive aos finais de semana. Recentemente um micro-ônibus de turismo foi abordado em Costazul, após entrar no município sem a devida autorização. A ação resultou em uma autuação por parte dos fiscais, que constataram a ausência da documentação necessária para o ingresso do veículo no município.

De acordo com as regras, todo veículo de turismo que deseja circular em Rio das Ostras precisa cumprir exigências específicas e solicitar autorização à Administração Pública. O processo pode ser feito de forma prática pela internet, no site oficial da Prefeitura, onde estão disponíveis os decretos e formulários necessários para o registro e autorização de entrada e circulação de veículos turísticos.

Além da abordagem em Costazul, a fiscalização também resultou no lacramento de duas vans em Cidade Praiana, que circulavam sem a documentação regular. Outros veículos foram autuados devido ao mau estado de conservação. A medida faz parte do choque de ordem implementado pelo prefeito Carlos Augusto Balthazar, com o objetivo de garantir a ordem no trânsito e a segurança da população.

