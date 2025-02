Samuel Rosa é atração no final de semana em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Publicado 05/02/2025 16:19

Rio das Ostras - O Sesc Verão em Rio das Ostras promete mais uma dose de diversão neste terceiro fim de semana, com uma programação imperdível e totalmente gratuita. Quem estiver por lá, vai poder curtir shows incríveis de diferentes estilos, incluindo a presença de grandes artistas como Samuel Rosa e Marina Sena, além de muitos outros talentos que vão agitar a cidade.

A programação começa já na quinta-feira (6), com Jérsika, campeã do Festival de Novos Talentos, e a banda BlackDoze, que levam para o palco do Centro uma mistura de pop, reggae e rock. Na sexta-feira (7), a noite começa com a banda Subversos, que promete um show recheado de rock e influências de hardcore, blues e jazz. Logo depois, o tributo à Pearl Jam com a banda Black Circle vai incendiar o palco.

No sábado (8), a música não para! Na Área de Eventos de Costazul, Daniel Floripan abre a noite com um show cheio de groove, soul e reggae, seguido por Samuel Rosa, que traz clássicos da sua carreira solo e sucessos do Skank. Já no domingo (9), o ritmo continua com LIW e o show “Covardia Tour”, e para encerrar com chave de ouro, Marina Sena assume o palco com hits que consagraram sua carreira e renderam indicações ao Grammy.

O palco Pôr do Sol também promete muito agito durante o dia, com DJ Sapucaia e as irmãs Fabíola e Fabiana, do projeto Florroseiras, trazendo muito axé, baião e forró. Às 17h30, Marah e banda encerram as atrações diurnas com um show cheio de interação com o público.

Sesc Verão em Rio das Ostras promete música e diversão para todos os gostos neste fim de semana