Política Costa do Sol

Prefeito de São Pedro da Aldeia reúne vereadores para falar sobre preservação da Lagoa de Araruama

Após instaurar o Gabinete de Ações Pró-Lagoa de Araruama, Fábio do Pastel está ativamente buscando soluções para a atual situação da laguna, com visitas técnicas, acompanhamento das amostras de água coletadas para análise e parceria com o Governo do Estado