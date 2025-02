Encontro entre as equipes da GCM de Rio das Ostras e Cabo Frio define parceria para capacitação dos agentes de segurança - Foto: Divulgação

Encontro entre as equipes da GCM de Rio das Ostras e Cabo Frio define parceria para capacitação dos agentes de segurançaFoto: Divulgação

Publicado 05/02/2025 16:33

Rio das Ostras - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio das Ostras recebeu uma visita de destaque: o Comandante da GCM de Cabo Frio, Adson Lopes, acompanhado de sua equipe, o coordenador do Observatório de Segurança, João Peixoto, e o coordenador de ensino, Douglas Silva. O encontro, realizado na sede da GCM de Rio das Ostras, selou uma parceria inédita entre as duas instituições, com foco na capacitação contínua dos agentes e na melhoria do atendimento à população.

Durante o encontro, foi acordada a oferta de cursos especializados para os GCMs dos dois municípios. As capacitações incluem Operações Especiais, Patrulha Maria da Penha, Gestão do Observatório de Segurança e Corregedoria, áreas que visam aprimorar as técnicas e o conhecimento dos efetivos em ações de segurança pública.

O secretário de Segurança Pública de Rio das Ostras, Carlos Menegasi, destacou a importância dessa colaboração para o município. “O treinamento constante é essencial para elevar os conhecimentos técnicos e práticos dos nossos agentes, garantindo serviços cada vez mais eficientes para a população”, ressaltou o secretário.

Com o apoio dessa parceria, os agentes da GCM de Rio das Ostras e Cabo Frio estarão mais preparados para enfrentar os desafios da segurança pública, promovendo um atendimento de qualidade aos cidadãos.