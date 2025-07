Campanha leva informação, testagem e vacinação gratuita à população no Centro de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 25/07/2025 14:57

Rio das Ostras - Rio das Ostras promove, nesta segunda-feira (28), uma grande ação de saúde no Centro da cidade como parte da campanha Julho Amarelo, dedicada à prevenção e combate às hepatites virais. Das 9h às 17h, profissionais do Programa Municipal de IST/HIV/Aids/Hepatites Virais estarão na Praça José Pereira Câmara oferecendo orientações, distribuição de insumos de prevenção e testagens rápidas.

Os exames serão realizados nas dependências da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, próxima à praça, com foco na detecção precoce de hepatites e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST). A ação conta com a parceria do Conselho Gestor do SAE, da AVISA (Associação de Vida e Saúde) e da Pastoral da Aids.

Além das testagens, a Vigilância em Saúde também participará da mobilização com a oferta de vacinas contra hepatite B e influenza (gripe). Equipes de Educação em Saúde reforçarão as atividades com orientações sobre prevenção e promoção da saúde.

A campanha em Rio das Ostras já realizou ações em unidades de saúde e distribuiu insumos de prevenção ao longo do mês. No último dia 14, o município sediou o 2º Seminário Municipal de Hepatites Virais, voltado para a capacitação de profissionais da área.

