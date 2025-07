Palco do Teatro Joel Barcellos recebe montagem que mistura performance, fotografia e trilha sonora autoral em narrativa sensível sobre reinvenção - Foto: Divulgação

Palco do Teatro Joel Barcellos recebe montagem que mistura performance, fotografia e trilha sonora autoral em narrativa sensível sobre reinvenção Foto: Divulgação

Publicado 26/07/2025 11:17

Rio das Ostras - O espetáculo “Movimento Parir-se” será apresentado em única sessão neste sábado (26), às 19h, no Teatro Municipal Joel Barcellos, em Rio das Ostras. Com entrada gratuita e acessibilidade, a montagem reúne música, artes visuais e performance para contar a trajetória de uma mulher que se reinventa por meio da arte e da espiritualidade.

A proposta do espetáculo nasceu de uma imersão artística realizada no Tayra Eco Parque, localizado no Mar do Norte. O ambiente natural inspirou a construção visual e estética da apresentação, assinada pela fotógrafa e artista visual Kelly Oliveira, também responsável pela co-direção e pelo roteiro da obra.

A narrativa é guiada por três canções autorais da cantora e compositora Raquel Dimar: "Dejavu", do EP “Liberta”, e as inéditas “Roupa de Ir” e “Parir-se”. Os arranjos e a produção musical são assinados por Diogo Spadaro, pelo selo independente “Isso Não É!”.

A obra aborda temas como dor, superação e reconexão com o feminino, mostrando o processo simbólico de uma mulher que enfrenta desafios internos e se redescobre a partir de suas experiências e conexões com outras mulheres.

A equipe criativa também conta com direção artística de Erico Quirino, maquiagem de Ketlyn Oliveira e assistência de produção de Jeniffer Gaspar. O Teatro Joel Barcellos fica na Avenida Amazonas, no bairro Extensão Novo Rio das Ostras.