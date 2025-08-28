Equipe técnica visitou áreas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em resposta às queixas da população - Foto: Divulgação

Publicado 28/08/2025 16:54 | Atualizado 28/08/2025 16:59

Rio das Ostras - Os serviços de água e esgoto prestados pela concessionária Rio+Saneamento em Rio das Ostras foram alvo de vistoria nesta quinta-feira (28). A ação contou com a participação da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa), que esteve no município para verificar de perto as reclamações apresentadas por moradores e gestores locais.

Durante a fiscalização, representantes da Agenersa, acompanhados por técnicos municipais, percorreram diferentes áreas da cidade, ouviram relatos da população e analisaram a estrutura utilizada pela concessionária. O objetivo foi levantar informações sobre falhas recorrentes e identificar prioridades para melhorar a qualidade do atendimento.

A parceria entre o município e o órgão estadual foi iniciada em reunião realizada dois dias antes, na qual foram apresentadas as principais demandas da cidade. Nos encontros, também participaram integrantes do Procon, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), além de representantes da própria concessionária.

Entre as questões debatidas, voltou à pauta a revisão da tarifa de esgoto, considerada pelos moradores uma cobrança excessiva em comparação ao valor da água. O assunto já motivou manifestações populares e segue sendo discutido pelas autoridades.

A ouvidoria da Agenersa destacou que as solicitações da comunidade estão sendo analisadas e que a fiscalização busca garantir que os serviços atendam às necessidades da população, especialmente com a proximidade do verão, quando o consumo de água na cidade cresce em razão do aumento do fluxo de turistas.