Drogas foram apreendidas e apresentadas na 128ª DP de Rio das Ostras Foto: Divulgação
Homem é preso por tráfico após denúncia anônima em Rio das Ostras
Polícia Militar encontrou drogas escondidas próximo a depósito de bebidas no bairro Recanto
