Drogas foram apreendidas e apresentadas na 128ª DP de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Drogas foram apreendidas e apresentadas na 128ª DP de Rio das Ostras Foto: Divulgação

Publicado 28/08/2025 17:07

Rio das Ostras - Um homem foi preso em flagrante por policiais do 32º Batalhão da Polícia Militar após denúncia anônima sobre venda de drogas no bairro Recanto, em Rio das Ostras. A ação aconteceu em frente a um depósito de bebidas, onde o suspeito atuava no comércio ilegal.

De acordo com a PM, os agentes chegaram ao local com base nas características repassadas na denúncia e localizaram o homem, que portava um pino de cocaína, um celular e 30 reais em dinheiro. Em buscas mais detalhadas, os policiais encontraram uma sacola escondida, usada para guardar entorpecentes durante as negociações. Dentro dela estavam 50 pinos de cocaína e 50 buchas de maconha, totalizando 200 gramas de drogas, além de outro celular e mais 30 reais.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficou preso à disposição da Justiça.