Programa de Saúde Animal dobra atendimentos - Foto: Divulgação

Programa de Saúde Animal dobra atendimentosFoto: Divulgação

Publicado 28/08/2025 17:19 | Atualizado 28/08/2025 17:21

Rio das Ostras - O Programa de Saúde Animal de Rio das Ostras registrou um salto no número de atendimentos à população no último mês. A unidade, que integra a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, conseguiu dobrar os serviços prestados após ampliar a equipe, reorganizar os fluxos e retomar o telefone de contato para os moradores.

Atualmente, o PSA realiza cerca de 60 atendimentos por dia, que incluem consultas clínicas, acompanhamentos e procedimentos de castração de cães e gatos. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, por ordem de chegada, atendendo a todos que possuem animais de estimação no município.

A Fazenda Parque dos Animais, localizada no bairro Âncora, também ganhou reforço na estrutura e atualmente acolhe mais de 150 bichos. São cães e gatos vítimas de maus-tratos, atropelamentos ou doenças, que recebem cuidados veterinários, vacinas e ficam disponíveis para adoção.

A reestruturação do programa permitiu a contratação de cinco médicos veterinários, dois auxiliares veterinários, dois auxiliares administrativos, oito tratadores e uma equipe de coordenação. Com esse reforço, o município busca oferecer atendimento mais rápido e ampliar as ações de proteção e bem-estar animal.

O contato para informações e orientações voltou a ser feito pelo telefone (22) 2771-2351, facilitando o acesso dos moradores que desejam utilizar os serviços.