Rio das Ostras - Um homem foi preso em flagrante durante operação do 32° Batalhão de Polícia Militar no bairro Recanto, em Rio das Ostras, na noite de quarta-feira. A prisão ocorreu após denúncia que apontava a presença de um suspeito vendendo drogas em frente a um depósito de bebidas e indicava também o local onde os entorpecentes estavam escondidos.

De acordo com a ocorrência, os policiais receberam a informação de que o traficante usava casaco e calça da empresa Enel, o que facilitou a identificação. Ao chegar ao endereço, a guarnição localizou um homem com as características descritas. Na revista pessoal, foram encontrados um pino de cocaína, R$ 30 em dinheiro e um aparelho celular.

A denúncia ainda revelou o esconderijo do restante do material ilícito. No local indicado, os agentes apreenderam uma sacola com 50 pinos de cocaína, totalizando 100 gramas, além de 50 buchas de maconha, também pesando 100 gramas. Mais R$ 30 em espécie e um celular foram recolhidos.

O suspeito foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde acabou autuado por tráfico e associação para o tráfico, crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.