Drogas apreendidas estavam escondidas em área de vegetação na Cidade PraianaFoto: Divulgação

Publicado 29/08/2025 10:32

Rio das Ostras - Um patrulhamento de rotina terminou em flagrante na Cidade Praiana, em Rio das Ostras, na quinta-feira (28). Policiais do 32° BPM receberam a denúncia de que um homem estaria vendendo drogas perto de uma ponte e escondendo os entorpecentes em uma área de mata.

A guarnição foi até o local indicado e encontrou o suspeito saindo da região. Na revista, os agentes apreenderam 28 pinos de cocaína, com peso de 56 gramas, além de um celular. A busca continuou no terreno, onde os policiais localizaram o restante do material: 179 pinos de cocaína, somando 358 gramas, e três trouxas de maconha, totalizando 6 gramas.

O homem foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde acabou autuado por tráfico e associação para o tráfico, crimes previstos na Lei de Drogas. Ele segue preso, à disposição da Justiça.