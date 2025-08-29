Publicado 29/08/2025 14:30

Rio das Ostras - A Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc) lança neste sábado (30), o projeto Urban Hacking Cultural, uma iniciativa que promete encher o Centro da cidade com arte, música, dança e debates sobre sustentabilidade. O evento acontece das 10h às 18h no calçadão da Rua Rêgo Barros e no Village das Ostras Shopping Center, conhecido como “Shopping de Madeira”.

O público poderá conferir uma exposição de artesanato que valoriza a identidade cultural da região, apresentações do Coral Canto Livre e da Prática Coral da Escola da Onda, além de shows das bandas Dynossaurus du Rock e Orange Sound. A programação ainda inclui apresentações de dança e teatro com alunos da Escola da Onda, proporcionando uma experiência cultural completa.

Sustentabilidade também será destaque, com rodas de conversa sobre educação ambiental e reciclagem conduzidas por equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e do Centro Municipal de Educação Ambiental (Cedro). O conceito de “hacking cultural urbano” busca transformar espaços públicos em palcos de arte, trazendo criatividade e novas experiências para a rotina da cidade.

Para a presidente da Froc, Rosemarie Teixeira, a iniciativa valoriza a história do Centro, berço do desenvolvimento de Rio das Ostras. “Promover a retomada artística desta região é essencial. Muitas de nossas unidades culturais, como a Casa de Cultura, o Museu do Sambaqui da Tarioba e a Escola da Onda, estão aqui e merecem destaque”, afirma.

Programação completa:

10h às 18h – Exposição de Artesanato

10h30 – Roda de Conversa: Projeto de Reciclagem

11h30 – Coral Canto Livre e Prática Coral da Escola da Onda

12h30 – Almoço Musical

14h – Apresentações de Teatro: Comédia D’Lart – Curso Técnico da Onda

14h30 – Roda de Conversa: Educação Ambiental

15h – Banda Dynossaurus du Rock

16h – Cantores do Colégio Bahiense

16h30 – Apresentações de Dança – Alunos do Curso Básico da Onda

17h – Banda Orange Sound

Serviço:

Urban Hacking Cultural

Data: Sábado, 30 de agosto de 2025

Horário: 10h às 18h

Local: Calçadão da Rua Rêgo Barros e Village das Ostras Shopping Center

Entrada gratuita