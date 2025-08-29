População em situação de rua recebe atendimento de saúde, orientação social e doações durante ação no Centro de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Ação social leva serviços e doações à população em situação de rua no Centro de Rio das Ostras
Evento celebrou o Dia da Luta da População em Situação de Rua e o Dia do Voluntariado, oferecendo saúde, assistência social e solidariedade
Ação social leva serviços e doações à população em situação de rua no Centro de Rio das Ostras
Evento celebrou o Dia da Luta da População em Situação de Rua e o Dia do Voluntariado, oferecendo saúde, assistência social e solidariedade
Rio das Ostras ganha projeto cultural inovador no Centro da cidade
Urban Hacking Cultural transforma espaços públicos em palcos de arte e diversidade neste sábado
Prefeita de Araruama lidera Marcha de Combate à Violência Contra a Mulher pelas ruas do Centro
Daniela Soares (PL) utilizou o microfone para reforçar a importância do enfrentamento à questão. Em sua fala, destacou que a luta pela vida e pelo respeito às mulheres deve ser permanente e coletiva
Prefeito de Iguaba Grande busca investimentos para saúde e infraestrutura em reuniões no Rio de Janeiro
Fabinho Costa (CID) fez a agenda na companhia do ex-prefeito Vantoil Martins (CID) e do deputado federal Júlio Lopes
Polícia prende homem e apreende grande quantidade de drogas na Cidade Praiana
Ação do 32° BPM localizou suspeito em área usada como ponto de tráfico; cocaína e maconha foram recolhidas
Rede de monitoramento em Rio das Ostras ganha reforço com novos núcleos
Unidades no Pronto-Socorro e na UPA passam a reforçar o acompanhamento da saúde da população e a prevenção de doenças
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.