População em situação de rua recebe atendimento de saúde, orientação social e doações durante ação no Centro de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 29/08/2025 14:35 | Atualizado 29/08/2025 14:36

Rio das Ostras - A população em situação de rua do Centro de Rio das Ostras recebeu uma ação social especial, realizada pela Secretaria de Assistência Social em parceria com instituições privadas, organizações da sociedade civil e igrejas locais. A iniciativa marcou o Dia da Luta da População em Situação de Rua e o Dia do Voluntariado, oferecendo atendimentos de saúde, serviços sociais e doações de alimentos, roupas e produtos de higiene.

Durante o evento, equipes disponibilizaram orientações sobre o Cadastro Único (CAD-Único), agendamento para inclusão social e encaminhamentos ao Banco de Empregos. A população também teve acesso a serviços de estética e higiene, incluindo corte de cabelo, barbeiro e design de sobrancelhas. Na área de saúde, as equipes realizaram aferição de pressão arterial, testes de glicemia, exames rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e vacinação. Profissionais da Educação em Saúde orientaram os participantes sobre cuidados pessoais e prevenção de doenças.

O secretário de Assistência Social, Carlos Correia, destacou a importância da ação e explicou que ela faz parte de um trabalho em três etapas voltado à população em situação de rua. “No primeiro momento realizamos o Choque de Ordem, depois aproximamos as instituições parceiras e agora, com essas parcerias, conseguimos acolher pessoas em situação de extrema vulnerabilidade”, afirmou.

Participaram da ação a Escola de Enfermagem Destaque, a ONG Rede Semeadura e diversas igrejas do município, reforçando o caráter colaborativo e comunitário da iniciativa.