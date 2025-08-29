Alimentos arrecadados durante o X2 Maraca Games foram entregues às crianças e famílias atendidas em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Alimentos arrecadados durante o X2 Maraca Games foram entregues às crianças e famílias atendidas em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 29/08/2025 14:38 | Atualizado 29/08/2025 14:42

Rio das Ostras - A 9ª edição do X2 Maraca Games, realizada no fim de semana na quadra do Colégio Municipal Professora América Abdalla, mobilizou a comunidade de Rio das Ostras e arrecadou cerca de 7 toneladas de alimentos. As doações foram transformadas em 95 cestas básicas, que chegaram à Casa da Criança do Âncora na quinta-feira, 28, e também serão destinadas às instituições APAE, Pestalozzi e Pérolas.

O secretário de Assistência Social, Carlos Correia, destacou a importância da doação para reforçar a alimentação de famílias em situação de vulnerabilidade. “Recebemos com muita alegria as doações e estamos realizando a distribuição o mais rápido possível. Cada cesta faz diferença na vida dessas crianças e famílias atendidas pelas instituições”, afirmou.

Rosana de Jesus Nascimento, responsável pela coordenação da Casa da Criança do Âncora, reforçou o impacto das doações. “A alimentação dessas famílias é extremamente escassa. Cada doação conta muito, e é uma felicidade ver essa entrega chegando às mãos de quem precisa”, observou.

A entrega de cestas básicas continua nesta sexta-feira, 29, na unidade da Casa da Criança de Cidade Praiana. A unidade do Âncora atende atualmente 33 crianças de até 6 anos, oferecendo quatro refeições diárias em dois turnos, garantindo nutrição e cuidado para os pequenos.