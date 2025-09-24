Visitantes conferem as fotos da exposição "Rio das Ostras do Alto ? Ontem e Hoje", que mostra a evolução da cidade - Foto: Ilustração

Visitantes conferem as fotos da exposição "Rio das Ostras do Alto ? Ontem e Hoje", que mostra a evolução da cidadeFoto: Ilustração

Publicado 24/09/2025 11:24

Rio das Ostras - Moradores e turistas têm até 26 de setembro para acompanhar de perto a evolução de Rio das Ostras na exposição “Rio das Ostras do Alto – Ontem e Hoje”, instalada no Espaço Cultural do Parque dos Pássaros. O evento reúne fotografias aéreas antigas e atuais, permitindo observar como a cidade se transformou ao longo dos anos.

A mostra oferece uma perspectiva única sobre a expansão urbana, revelando áreas que antes eram abertas e pouco habitadas e que hoje se tornaram bairros estruturados e ativos. “É uma oportunidade para a população se reconectar com a história do município e perceber as mudanças que moldaram nossa cidade”, destacou a organização do evento.

Promovida pela Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc), a exposição combina patrimônio histórico e belezas naturais, já que o Parque dos Pássaros é referência na preservação da vegetação de restinga e na proteção da fauna local. O espaço também oferece trilhas e áreas para contemplação, tornando a visita ainda mais enriquecedora.

O Parque dos Pássaros está localizado na Rua Petrópolis, s/n, no Jardim Mariléa. A exposição recebe visitantes de terça a domingo, das 9h às 16h, com entrada gratuita.