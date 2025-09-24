A trupe apresenta cenas de "Decameron ? A Comédia do Sexo", misturando humor e paixão no Teatro Municipal Joel Barcellos - Foto: Divulgação

Publicado 24/09/2025 12:11

Rio das Ostras - Doze anos depois da estreia, o clássico “Decameron – A Comédia do Sexo” volta aos palcos de Rio das Ostras. A peça será apresentada no Teatro Municipal Joel Barcellos, neste sábado (27), às 20h, e os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla. A montagem traz uma releitura irreverente dos contos medievais de Giovanni Boccaccio, adaptando duas histórias que exploram o amor, o desejo e as relações humanas com humor e leveza.



Sob direção de Vivaldo Franco, a trama acompanha uma trupe de atores ciganos que percorre vilarejos afetados pela Peste Negra do século XIV. Entre aventuras, paixões e peripécias, os personagens usam suas histórias de amor e sexo para divertir a população e confrontar seus próprios dramas.



Para Adilson Lopes, que interpreta os personagens Ergon, Pedro de Vinciollo e Egano, o retorno aos palcos é emocionante. "Voltar a encenar o espetáculo me deixa realizado. Ver a reação do público, as risadas e gargalhadas, mostra que essas histórias continuam atuais e capazes de tocar as pessoas", afirma o ator.

Baseada no romance de Boccaccio, a obra original reúne cem contos que revelam paixões, traições e comportamentos humanos em uma época marcada por censura e regras rígidas. O espetáculo mantém viva a essência provocativa do texto, tornando o humor uma ponte entre o passado e o presente.

