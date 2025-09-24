Camping Costa Azul será palco da 15ª edição da Parada da Diversidade LGBTQIA+ de Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Camping Costa Azul será palco da 15ª edição da Parada da Diversidade LGBTQIA+ de Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 24/09/2025 18:43 | Atualizado 24/09/2025 18:45

Rio das Ostras - O Camping Costa Azul será palco, nos dias 27 e 28 de setembro, da 15ª edição da Parada da Diversidade LGBTQIA+ de Rio das Ostras. O evento, que já se tornou o terceiro maior da cidade, promete colorir a orla com música, debates, ações sociais e muita celebração da pluralidade.

Com o tema “Rio das Ostras de Todos e para Todos, por políticas afirmativas já”, a parada deve reunir milhares de moradores e turistas. Além da festa, a iniciativa reforça a luta contra a LGBTfobia e defende políticas públicas que assegurem respeito e igualdade de direitos.

Durante os dois dias, voluntários e ativistas do Grupo Ostras G Diversidade vão realizar um mutirão de prevenção, distribuindo preservativos e materiais informativos sobre ISTs e AIDS, unindo alegria e conscientização em um só espaço.

O presidente da ONG, Jhonathan de Oliveira, reforça a importância do momento. “Nossa cidade está voltando a sorrir. Rio das Ostras é feita para todos, sem exceção. Vamos avançar unidos contra qualquer forma de preconceito, intolerância ou violência.”

O embaixador oficial da edição, o influenciador Pedrinn, promete levar ainda mais energia ao evento, interagindo com o público e ajudando a transformar o Camping Costa Azul em um verdadeiro símbolo de inclusão.

Mais que um encontro festivo, a Parada da Diversidade movimenta o comércio, aquece o turismo e reafirma Rio das Ostras como território de cidadania. Ao chegar à 15ª edição, o evento se consolida como parte da história cultural e social do município.