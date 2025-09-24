Camping Costa Azul será palco da 15ª edição da Parada da Diversidade LGBTQIA+ de Rio das OstrasFoto: Ilustração
Rio das Ostras se prepara para 15ª Parada da Diversidade no Camping Costa Azul
Evento celebra inclusão com shows, debates e ações sociais em um dos maiores encontros culturais da cidade
Dr. Serginho aposta na tecnologia para melhorar atendimento na Saúde de Cabo Frio
Com apoio do sistema implantado, prefeito atua como "síndico da cidade", conferindo de perto filas, servidores e qualidade do atendimento
"Decameron" retorna aos palcos de Rio das Ostras Após 12 Anos de Sucesso
Espetáculo revive contos medievais com releitura atual e promete arrancar risadas do público
Rio das Ostras do alto: exposição mostra transformação da cidade
Fotografias aéreas revelam mudanças urbanas e resgatam memórias do município
Luísa Lacerda leva música e emoção ao Teatro Municipal de Rio das Ostras
Show "O Canto e a Asa" apresenta repertório autoral e sucessos da música brasileira com acessibilidade garantida
Prefeito Fabinho cumpre agenda no Rio em busca de novos investimentos para pavimentação em Iguaba Grande
A visita reforça o compromisso da gestão municipal em manter um diálogo constante e produtivo com todas as esferas de governo, visando garantir mais recursos e avanços
