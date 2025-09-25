Proposta é aproximar o público das reflexões de Paulo Freire, destacando seu papel como referência para gerações de educadoresFoto: Divulgação
Cepro exibe documentário em homenagem aos 104 anos de Paulo Freire em Rio das Ostras
Sessão gratuita acontece nesta sexta-feira, 26 e destaca a atualidade do pensamento do educador brasileiro
