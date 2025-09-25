Proposta é aproximar o público das reflexões de Paulo Freire, destacando seu papel como referência para gerações de educadores - Foto: Divulgação

Proposta é aproximar o público das reflexões de Paulo Freire, destacando seu papel como referência para gerações de educadoresFoto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 13:02

Rio das Ostras - O Ponto de Cultura Cepro – Centro Cultural de Educação Popular, em parceria com o Sindicato dos Professores da rede privada - Sinpro, realiza nesta sexta-feira, 26, às 18h30, a exibição do documentário Paulo Freire Contemporâneo, em sua sede, na Avenida das Flores nº 394, em Rio das Ostras. A sessão marca as celebrações pelo aniversário de 104 anos do educador, completados no último dia 19 de setembro. O filme, dirigido por Moacir Gadotti e Luciana Teixeira, reúne gravações, palestras e depoimentos que evidenciam a relevância atual da obra de Freire, reconhecido internacionalmente por seu legado na educação.

Segundo Guilhermina Rocha, presidente do Cepro, a proposta é aproximar o público das reflexões de Paulo Freire, destacando seu papel como referência para gerações de educadores. “O documentário é uma oportunidade de revisitar ideias que continuam fundamentais para pensar a educação como prática de liberdade e transformação social”, afirmou.

A produção apresenta um panorama do pensamento freireano, atualizado para o contexto contemporâneo, reforçando sua importância no debate sobre a construção de uma sociedade mais justa e crítica. A entrada para a exibição é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

