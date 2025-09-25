Atletas do projeto "Capoeira para Todos" se preparam para as disputas da 7ª Copa Doulos no Jardim Mariléa, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 15:33

Rio das Ostras - Rio das Ostras se prepara para um fim de semana marcado por energia, tradição e inclusão. A partir deste sábado (27), a cidade recebe a 7ª edição da Copa Doulos, reconhecida como a maior competição de capoeira do interior do Estado do Rio de Janeiro. O evento, parceiro oficial do VMB – Volta ao Mundo Bambas, maior campeonato mundial da modalidade, promete transformar a praça do Jardim Mariléa em um palco de esporte, cultura e cidadania.

O festival vai além da competição: celebra a capoeira como ferramenta de desenvolvimento humano, identidade cultural e cidadania. O projeto “Capoeira para Todos”, que há anos oferece aulas gratuitas à comunidade, atenderá mais de 50 crianças sob a coordenação do Mestre Pitú, Guarda Municipal, e do Professor Hulk. Juntos, eles reforçam a importância da prática como instrumento de inclusão social e estímulo ao protagonismo juvenil.

“O que a Copa Doulos representa não é só um torneio. É um movimento de união entre cidades e gerações, uma oportunidade de mostrar que disciplina, cultura e esporte podem abrir portas para grandes conquistas, incluindo vagas no Campeonato Mundial de Capoeira”, destacam Mestre Pitú e Professor Hulk.

O sábado, dia 27, será dedicado à competição de capoeiristas de diversas cidades, com início às 15h. No domingo, dia 28, a festa segue com o batizado e a entrega de cordas do projeto, começando às 9h, celebrando aprendizado, confraternização e respeito à tradição.

O evento também fortalece o comércio local e atrai apoio de influenciadores e empresas, como a Sigah Store. Para as empresárias Rogéria M. da Silva e Clediana Cabral da Silva, a iniciativa é um passo importante para valorizar a capoeira, combater preconceitos e unir cultura, moda e inclusão social.

A Copa Doulos integra academias de diferentes cidades e estados em três etapas classificatórias — Cambuci, Itaocara e Rio das Ostras, culminando na grande final em dezembro, quando os campeões absolutos de cada categoria serão revelados.