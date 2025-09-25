Atletas do projeto "Capoeira para Todos" se preparam para as disputas da 7ª Copa Doulos no Jardim Mariléa, em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Rio das Ostras se movimenta com a 7ª edição da Copa Doulos de Capoeira
Festival esportivo e cultural transforma a praça do Jardim Mariléa em espaço de inclusão e celebração da tradição
Cepro exibe documentário em homenagem aos 104 anos de Paulo Freire em Rio das Ostras
Sessão gratuita acontece nesta sexta-feira, 26 e destaca a atualidade do pensamento do educador brasileiro
Rio das Ostras se prepara para 15ª Parada da Diversidade no Camping Costa Azul
Evento celebra inclusão com shows, debates e ações sociais em um dos maiores encontros culturais da cidade
Dr. Serginho aposta na tecnologia para melhorar atendimento na Saúde de Cabo Frio
Com apoio do sistema implantado, prefeito atua como "síndico da cidade", conferindo de perto filas, servidores e qualidade do atendimento
"Decameron" retorna aos palcos de Rio das Ostras Após 12 Anos de Sucesso
Espetáculo revive contos medievais com releitura atual e promete arrancar risadas do público
Rio das Ostras do alto: exposição mostra transformação da cidade
Fotografias aéreas revelam mudanças urbanas e resgatam memórias do município
