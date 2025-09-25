Rafa Filgs leva energia e carisma ao palco em espetáculo que mistura clássicos e homenagens especiais - Foto: Reprodução

Rafa Filgs leva energia e carisma ao palco em espetáculo que mistura clássicos e homenagens especiaisFoto: Reprodução

Publicado 25/09/2025 16:52

Rio das Ostras - Aos 18 anos, Rafa Filgs já carrega no currículo prêmios, homenagens e uma trajetória que cresce a cada apresentação. Nesta sexta-feira (26), a jovem cantora volta ao palco do Teatro Municipal Joel Barcellos, em Rio das Ostras, para lançar o show “Redescobrir 5 – No Balanço do Pop e Rock”, que promete conduzir o público por uma viagem musical das últimas quatro décadas.

O repertório passeia por sucessos dos anos 1980 até os dias atuais, com direito a uma homenagem especial a Michael Jackson, o eterno “Rei do Pop”. A proposta é reunir diferentes gerações em um espetáculo alegre, dançante e cheio de energia. “É um sonho dividir com o público músicas que marcaram tantas histórias e ainda celebrar esse momento da minha carreira”, disse a artista.

Premiada como Revelação no Teen Kids Music Festival de 2023 e medalhista de bronze na Performance Cup Argentina, Rafa já provou seu talento também em tributos a nomes consagrados, como Elis Regina, quando encantou o público no CarnaJazz 2025. Agora, mostra sua versatilidade ao lado de músicos como Hiata Anderson (guitarra e violão), João Carlos Bandeira (baixo), Rainer Costa (bateria) e Daniel Calixto (teclados), além dos backing vocals Rafa Dutra e Ruan Solis.

A apresentação conta ainda com participações especiais de artistas locais e dançarinas que completam o espetáculo com coreografias marcantes, figurinos detalhados e uma produção que valoriza cada detalhe de luz, som e imagem.

O show começa às 20h no Teatro Joel Barcellos, localizado na Avenida Amazonas, Extensão Novo Rio das Ostras. Os ingressos custam R$ 30 e estão disponíveis pelo link no perfil do Instagram da cantora (@rafa_filgs).