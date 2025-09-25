Agentes participaram de encontro voltado para liderança, integração e novas estratégias de atuação em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 16:51

Rio das Ostras - Os agentes da Secretaria de Segurança Pública de Rio das Ostras deram mais um passo importante para fortalecer a relação com a comunidade. Na manhã desta quinta-feira (25), eles participaram de um treinamento voltado para liderança e inovação, realizado no Núcleo de Gestão Pedagógica (Nugepe). O encontro buscou não apenas aperfeiçoar técnicas de trabalho, mas também reforçar a integração entre as equipes e ampliar estratégias de atendimento aos moradores.

A capacitação faz parte de um ciclo de formações que já soma cinco cursos somente neste ano, todos com a missão de qualificar a Guarda Civil Municipal e os servidores da área de segurança. O secretário Carlos Menegasi ressaltou a importância da iniciativa. “Nosso foco é oferecer o melhor atendimento à população. Para isso, é fundamental que o servidor esteja preparado e motivado”, afirmou.

O treinamento foi conduzido pelo consultor Ted Sinay, especialista em gestão de pessoas, que destacou a relevância da liderança e do trabalho em equipe para melhorar a organização e a eficiência do serviço público. Durante a atividade, os participantes compartilharam experiências e debateram soluções práticas para os desafios enfrentados no dia a dia.

Com esse investimento contínuo na formação dos agentes, Rio das Ostras reforça o compromisso de garantir não só a segurança, mas também um atendimento mais próximo, ágil e humano à população.