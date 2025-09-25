Ações intersetoriais vão envolver escolas, conselhos e secretarias para enfrentar a evasão escolar em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 16:52

Rio das Ostras - Rio das Ostras decidiu reforçar a luta contra a evasão escolar e aderiu ao Pacto Estadual para o Enfrentamento às Causas da Infrequência, do Abandono e da Evasão Escolar. A medida reúne diferentes setores da gestão pública e da sociedade civil em um esforço coletivo para garantir que os estudantes da rede municipal não apenas permaneçam na escola, mas também aprendam e participem ativamente da vida escolar.

O pacto, coordenado pela Secretaria de Educação do Estado (Seeduc-RJ), conta ainda com a parceria de instituições como Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Sebrae, Firjan e Unicef. O objetivo central é reduzir a saída de estudantes e criar estratégias eficazes para identificar e reintegrar aqueles que já deixaram os estudos ou que correm risco de abandonar a sala de aula.

No município, as ações ficarão sob responsabilidade de um Grupo Intersetorial de Trabalho, que reunirá representantes das secretarias de Educação, Assistência Social, Saúde, Segurança Pública e Gestão Pública, além do Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação e Conselhos Escolares. Esse grupo terá caráter consultivo e deliberativo, definindo diagnósticos e estratégias conjuntas para enfrentar o problema, além de promover a cultura de paz nas escolas.

As reuniões serão abertas à participação de entidades da sociedade civil e de órgãos ligados à proteção da infância e da juventude, ampliando a rede de apoio e garantindo maior diálogo com a comunidade.

Outra novidade será a criação da Semana de Mobilização sobre o tema, que passará a integrar o calendário escolar de Rio das Ostras. A programação incluirá rodas de conversa, atendimentos às famílias, debates e atividades voltadas para conscientizar sobre a importância da presença contínua dos estudantes nas aulas.