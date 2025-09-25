Parada do Orgulho LGBTQIA+ promete colorir Rio das Ostras com música, respeito e inclusãoFoto: Ilustração
Rio das Ostras entra em contagem regressiva para a 15ª Parada do Orgulho LGBTQIA+
Fim de semana em Costazul promete shows, DJs e celebração da diversidade em dois dias de festa e inclusão
Rafa Filgs retorna a Rio das Ostras com show vibrante de pop e rock
Cantora de 18 anos apresenta repertório que atravessa gerações e promete emocionar público no Teatro Joel Barcellos
Educação em foco: Rio das Ostras adere a pacto estadual contra evasão escolar
Município forma frente intersetorial para manter alunos nas salas de aula e fortalecer a rede de proteção social
Capacitação fortalece segurança e aproxima servidores da população em Rio das Ostras
Treinamento sobre liderança e inovação reuniu agentes da Secretaria de Segurança Pública e destacou a importância do atendimento humanizado
Rio das Ostras se movimenta com a 7ª edição da Copa Doulos de Capoeira
Festival esportivo e cultural transforma a praça do Jardim Mariléa em espaço de inclusão e celebração da tradição
Cepro exibe documentário em homenagem aos 104 anos de Paulo Freire em Rio das Ostras
Sessão gratuita acontece nesta sexta-feira, 26 e destaca a atualidade do pensamento do educador brasileiro
