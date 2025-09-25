Parada do Orgulho LGBTQIA+ promete colorir Rio das Ostras com música, respeito e inclusão - Foto: Ilustração

Parada do Orgulho LGBTQIA+ promete colorir Rio das Ostras com música, respeito e inclusãoFoto: Ilustração

Publicado 25/09/2025 16:51 | Atualizado 25/09/2025 16:54

Rio das Ostras - As cores do arco-íris já começam a tomar conta de Rio das Ostras. A cidade vive o clima de expectativa para a 15ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, que acontece neste fim de semana, dias 27 e 28, na Área de Eventos de Costazul, a partir das 14h. Serão dois dias de festa, música e celebração da diversidade que prometem reunir moradores e visitantes em uma grande manifestação de respeito e alegria.

O line-up mistura vozes potentes e batidas eletrônicas. No palco, nomes como Thaís Neon, Ruan Solis, Jac Esteves, Abel Thomaz, Naome, Mary Miller, Mônica Medellyn e a drag queen Kim vão dividir espaço com DJs que prometem não deixar ninguém parado: Fabiana Lima, Dieesel, Jooxx, Geléia, Rael, Braune, Kayla Dreams e Kevin Ferraz estão entre as atrações confirmadas.

Este ano, a Parada ganha ainda mais força com a presença do influencer local Pedrin (@opedriinnn), que assume o papel de embaixador, dando voz à juventude e reforçando a mensagem de inclusão.

Para Jhonathan de Oliveira, presidente da ONG Grupo Ostras G Diversidade, organizadora do evento, a Parada é símbolo de união. “Rio das Ostras mostra mais uma vez que não há espaço para preconceito. É um momento de celebrar quem somos, de emoção e de resistência”, destacou.

A programação é gratuita e aberta ao público. A realização é da ONG Grupo Ostras G Diversidade, com apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura, da Câmara Municipal e do Instituto Iguais.