Agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar intensificaram fiscalizações em ruas e avenidas para garantir mais segurança no trânsito de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Fiscalização intensa nas ruas: operação reforça segurança e combate infrações de trânsito em Rio das Ostras
Em ação conjunta, Guarda Municipal e Polícia Militar percorrem diversos bairros da cidade com objetivo de ordenar o tráfego e punir condutores irregulares. Sessenta e três infrações já foram registradas
São Pedro da Aldeia promove reunião com representantes da Segurança Pública da Região dos Lagos
Encontro buscou alinhar estratégias conjuntas e combater fake news
Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, recebe alunos da Escola de Artes Municipal
Alunos da Oficina de Teatro Infanto recebem menção honrosa em festival de Niterói
Taxa de Turismo Sustentável é aprovada em 1º turno na Câmara de Búzios
Projeto prevê a cobrança da taxa sobre o trânsito de veículos e a permanência de pessoas na cidade durante o período de 20 de dezembro até cinco dias após o Carnaval. Se aprovada, a lei entra em vigor a partir de janeiro
Daniela Soares apresenta detalhes da Expo Araruama 2025, que promete recorde de público e atrações
Com quatro noites de shows nacionais e entrada gratuita, evento movimenta a economia local, valoriza a cultura rural e consolida Araruama como referência na Região dos Lagos
Rio das Ostras está entre as cidades com mais casos de furto de energia no Estado, aponta Enel
Distribuidora registra aumento de 17% nas ocorrências em 2025; mais de 100 pessoas foram presas em flagrante por ligações clandestinas
Prefeito de Búzios vai ao Guarujá para receber certificação internacional da Bandeira Azul
Alexandre Martins (REP), acompanhado da primeira-dama, Daniele Martins, participa da cerimônia nacional que reconhece quatro praias buzianas com o selo de qualidade ambiental pra temporada 2025/2026
