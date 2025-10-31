Agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar intensificaram fiscalizações em ruas e avenidas para garantir mais segurança no trânsito de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2025 14:29

Rio das Ostras - As ruas de Rio das Ostras ganharam um novo ritmo nesta semana. Com foco em garantir mais segurança e respeito às leis de trânsito, a cidade iniciou uma grande operação de fiscalização que mobiliza a Guarda Municipal e a Polícia Militar, numa força-tarefa que já resultou em dezenas de autuações.

A ação, que começou na segunda-feira (27), percorreu importantes vias como Avenida Governador Roberto Silveira, em Costazul, Rua Santa Catarina, na Cidade Praiana, e Rua Bangu, na Liberdade, além dos bairros Nova Cidade, Remanso, Jardim Atlântico, Extensão do Bosque e Recanto. Em cada ponto, o objetivo é o mesmo: organizar o tráfego, coibir irregularidades e tirar de circulação veículos em situação irregular.

De acordo com o balanço parcial da Secretaria de Segurança Pública, 63 infrações já foram registradas desde o início das abordagens. As autuações foram fixadas nos para-brisas dos carros e, em alguns casos, os veículos foram recolhidos ao depósito público municipal. Duas motocicletas já foram apreendidas, e alguns motoristas tiveram o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) recolhido.

O secretário de Segurança Pública, Carlos Menegasi, destacou a importância da operação para a segurança da população. “O trânsito precisa ser um espaço de convivência segura e respeitosa. Quando combatemos irregularidades, salvamos vidas. Vamos manter as fiscalizações frequentes e em diferentes pontos da cidade”, afirmou.

As ações contam também com o apoio dos policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e da 3ª Companhia do 32º Batalhão da PM, reforçando a integração das forças de segurança no município.

Para Menegasi, o trabalho é um alerta para todos os motoristas. “Se cada um respeitar as regras, todos ganham. O trânsito não é lugar para imprudência nem descuido. Queremos paz e responsabilidade nas ruas”, concluiu.