Alunos da rede pública de Rio das Ostras celebraram com emoção o reconhecimento de seus textos no 2º Prêmio Literário do Ensino Fundamental, realizado no Teatro Joel BarcellosFoto: Divulgação
Estudantes encantam no Teatro Joel Barcellos com o 2º Prêmio Literário do Ensino Fundamental
Evento reuniu alunos, professores e famílias em uma noite marcada por emoção, criatividade e amor à escrita. Ao todo, 46 textos foram premiados e lançados em um livro que celebra o afeto e a memória
Estudantes encantam no Teatro Joel Barcellos com o 2º Prêmio Literário do Ensino Fundamental
Evento reuniu alunos, professores e famílias em uma noite marcada por emoção, criatividade e amor à escrita. Ao todo, 46 textos foram premiados e lançados em um livro que celebra o afeto e a memória
Fiscalização intensa nas ruas: operação reforça segurança e combate infrações de trânsito em Rio das Ostras
Em ação conjunta, Guarda Municipal e Polícia Militar percorrem diversos bairros da cidade com objetivo de ordenar o tráfego e punir condutores irregulares. Sessenta e três infrações já foram registradas
São Pedro da Aldeia promove reunião com representantes da Segurança Pública da Região dos Lagos
Encontro buscou alinhar estratégias conjuntas e combater fake news
Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, recebe alunos da Escola de Artes Municipal
Alunos da Oficina de Teatro Infanto recebem menção honrosa em festival de Niterói
Taxa de Turismo Sustentável é aprovada em 1º turno na Câmara de Búzios
Projeto prevê a cobrança da taxa sobre o trânsito de veículos e a permanência de pessoas na cidade durante o período de 20 de dezembro até cinco dias após o Carnaval. Se aprovada, a lei entra em vigor a partir de janeiro
Daniela Soares apresenta detalhes da Expo Araruama 2025, que promete recorde de público e atrações
Com quatro noites de shows nacionais e entrada gratuita, evento movimenta a economia local, valoriza a cultura rural e consolida Araruama como referência na Região dos Lagos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.