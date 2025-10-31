Alunos da rede pública de Rio das Ostras celebraram com emoção o reconhecimento de seus textos no 2º Prêmio Literário do Ensino Fundamental, realizado no Teatro Joel Barcellos - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2025 14:38

Rio das Ostras - O Teatro Municipal Joel Barcellos se transformou em um verdadeiro cenário de emoção e orgulho nesta quarta-feira (29). O palco, que tantas vezes recebeu artistas consagrados, foi ocupado por jovens talentos da rede pública municipal durante o 2º Prêmio Literário do Ensino Fundamental de Rio das Ostras.

Com brilho nos olhos e um entusiasmo contagiante, 98 estudantes viveram um momento inesquecível. A cerimônia premiou 46 textos, escolhidos por uma comissão avaliadora, e marcou o lançamento de um livro que reúne as obras vencedoras — todas inspiradas no tema “O amor cuida. Amor não se esquece!”, um convite à reflexão sobre o afeto, o cuidado e a importância da memória.

Durante meses, o projeto mobilizou 405 alunos de 16 escolas municipais, espalhadas por diferentes bairros da cidade. Com orientação de 23 professores, eles produziram 179 textos em diversos gêneros literários — contos, crônicas, poesias, esquetes, raps, cartas e histórias em quadrinhos — utilizando a metodologia Design Thinking, que estimula a criação coletiva e o pensamento criativo.

Entre os destaques da noite, a jovem Maria Luísa Garcia, aluna do Colégio Municipal Professora América Abdalla, celebrou com emoção o reconhecimento pelo conto “Cartas de amor e guerra”, escrito em parceria com o colega Miguel Lúcio Souza. “A gente quis escrever algo que tocasse as pessoas. Ver o nosso texto publicado é mágico. Dá vontade de seguir escrevendo, de fazer disso um caminho”, contou sorridente.

O evento também foi marcado por momentos de alegria e confraternização. Cada aluno premiado recebeu certificado, medalha, mochila e um jogo educativo, em uma cerimônia que reuniu familiares, professores, gestores escolares e representantes da comunidade.

A secretária de Educação, Marcele Raquel, destacou o impacto do projeto na formação dos estudantes. “Ver o aumento de 45% na participação mostra que nossos alunos estão mais engajados e confiantes para criar. Esse prêmio é sobre acreditar na força das palavras e no poder da educação para transformar vidas”, afirmou.

O livro com as produções premiadas será distribuído às escolas participantes e aos autores, servindo como registro simbólico de uma geração que está descobrindo o prazer de escrever e contar histórias.

Idealizado pela Alternativa Produções Culturais, o prêmio é realizado via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Seagems Offshore e apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e da Fundação de Cultura de Rio das Ostras (Froc).