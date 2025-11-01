Artistas de diferentes áreas poderão se cadastrar para participar de eventos promovidos pela Fundação Rio das Ostras de CulturaFoto: Divulgação
Rio das Ostras abre novo prazo para credenciamento de artistas e grupos culturais
Inscrições do segundo lote seguem até 30 de janeiro e ampliam oportunidades para quem atua no setor artístico do município
Rio das Ostras intensifica melhorias nas vias e cemitérios antes do Dia de Finados
Mutirões de limpeza, nivelamento de ruas e revitalização de calçadas garantem mais segurança e acessibilidade para moradores e visitantes
Prefeita Daniela Soares participa da abertura da Expo Araruama e acompanha show de Filipe Ret
De camarote, Daniela aproveitou o momento para interagir com o público e artistas, posando para fotos e celebrando o início de um dos eventos mais esperados do ano
Estudantes encantam no Teatro Joel Barcellos com o 2º Prêmio Literário do Ensino Fundamental
Evento reuniu alunos, professores e famílias em uma noite marcada por emoção, criatividade e amor à escrita. Ao todo, 46 textos foram premiados e lançados em um livro que celebra o afeto e a memória
Fiscalização intensa nas ruas: operação reforça segurança e combate infrações de trânsito em Rio das Ostras
Em ação conjunta, Guarda Municipal e Polícia Militar percorrem diversos bairros da cidade com objetivo de ordenar o tráfego e punir condutores irregulares. Sessenta e três infrações já foram registradas
São Pedro da Aldeia promove reunião com representantes da Segurança Pública da Região dos Lagos
Encontro buscou alinhar estratégias conjuntas e combater fake news
