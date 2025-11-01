Artistas de diferentes áreas poderão se cadastrar para participar de eventos promovidos pela Fundação Rio das Ostras de Cultura - Foto: Divulgação

Artistas de diferentes áreas poderão se cadastrar para participar de eventos promovidos pela Fundação Rio das Ostras de CulturaFoto: Divulgação

Publicado 01/11/2025 11:26

Rio das Ostras - A cena cultural de Rio das Ostras está com as portas abertas para novos talentos. A Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc) anunciou o início do segundo lote de credenciamento para artistas, grupos e profissionais do setor cultural que vivem ou têm atuação consolidada no município. As inscrições já estão disponíveis e seguem até o dia 30 de janeiro de 2026, garantindo novas oportunidades de participação em eventos oficiais promovidos ou apoiados pela Fundação.

O credenciamento é o passaporte que permite a contratação direta de artistas para apresentações e atividades culturais na cidade, com validade de dois anos e possibilidade de prorrogação. O processo segue as diretrizes da Lei Federal 14.133/2021, que reconhece a singularidade das contratações artísticas e dispensa licitação pública.

Podem se inscrever pessoas físicas, jurídicas, grupos e coletivos que comprovem residência ou estabelecimento em Rio das Ostras há pelo menos um ano. O cadastro é gratuito, e cada participante pode se inscrever em mais de uma categoria, desde que comprove experiência mínima de um ano em cada área.

Entre as categorias individuais estão ator e atriz, contador de histórias, músico, artista plástico, grafiteiro, bailarino, artista circense, recreador e intérprete de Libras, reforçando o compromisso da Fundação com a inclusão e acessibilidade. Já nas categorias em grupo, há espaço para formações de shows musicais, espetáculos de dança e peças teatrais, abrangendo estilos como MPB, rock, samba, sertanejo, instrumental, jazz e blues.

O resultado final do primeiro lote de credenciamento será divulgado nesta sexta-feira, 31 de outubro, no Jornal Oficial. Já o resultado do sorteio, referente à etapa de habilitação, será publicado em 5 de novembro. O terceiro lote abre em fevereiro de 2026, e o quarto em julho do mesmo ano, mantendo o fluxo contínuo de inscrições até 2027.