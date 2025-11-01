Equipes de Serviços Públicos reforçam manutenção nos cemitérios e melhorias em diferentes bairros de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Equipes de Serviços Públicos reforçam manutenção nos cemitérios e melhorias em diferentes bairros de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 01/11/2025 11:26

Rio das Ostras - O movimento pelas ruas de Rio das Ostras tem um novo ritmo. Em diferentes bairros, equipes de Serviços Públicos trabalham para deixar a cidade mais segura, acessível e acolhedora. O foco das ações está nas melhorias urbanas e na preparação dos cemitérios para o Dia de Finados, quando centenas de pessoas visitam seus entes queridos.

Os serviços incluem nivelamento de ruas, recuperação de calçadas, revitalização de passeios públicos e reforço na acessibilidade, especialmente em áreas de grande circulação de pedestres e pontos de ônibus. Um dos trechos contemplados recentemente foi o da Enseada das Gaivotas, ao longo da Rodovia Amaral Peixoto, próximo ao Centro de Cidadania, onde o trabalho trouxe mais conforto e segurança para quem transita pela região.

Em Cantagalo, na área rural, o nivelamento das vias contou com o apoio de maquinário do Governo do Estado. A ação facilitou o acesso de veículos e melhorou o tráfego, beneficiando principalmente os moradores que dependem dessas estradas diariamente.

Já na Boca da Barra, a atenção se voltou à margem do rio. As equipes concluíram a recuperação de um muro de gabião — estrutura metálica preenchida com pedras — que ajuda a conter a erosão e proteger o curso d’água, preservando o ambiente e evitando danos à via.

Com a chegada do Dia de Finados, os cemitérios da cidade também passaram por uma série de melhorias. No Nossa Senhora Aparecida, no bairro Âncora, as equipes realizam pintura, limpeza, reparos no piso e finalizam as obras da nova capela. Os cemitérios da Boca da Barra e de Rocha Leão também receberam revitalização completa, com serviços de limpeza e pintura, garantindo um espaço mais digno e acolhedor para as homenagens do dia 2 de novembro.

As ações refletem o compromisso com a manutenção da cidade e o cuidado com os espaços que fazem parte da rotina e da memória afetiva dos moradores.