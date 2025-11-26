Reunião entre o prefeito Carlos Augusto Balthazar e o comandante Marcelo de Menezes alinhou estratégias para reforçar a segurança no Verão - Foto: Divulgação

Publicado 26/11/2025 10:41

Rio das Ostras - Rio das Ostras entrou no clima de preparação para o período mais movimentado do ano e levou um pedido direto ao comando da Polícia Militar. Com a proximidade do Verão, quando a população praticamente dobra e as ruas ganham ritmo intenso, o prefeito Carlos Augusto Balthazar se reuniu com o comandante-geral da corporação, Coronel Marcelo de Menezes, para solicitar reforço no efetivo, ampliação de viaturas e ações preventivas reforçadas.

A cidade, conhecida por praias que lotam de visitantes, vive uma realidade que exige planejamento. Carlos Augusto destacou que o fluxo crescente traz alegria e movimenta a economia, mas também demanda cuidados redobrados. Para ele, garantir tranquilidade a moradores e turistas é prioridade e depende diretamente da presença ampliada da PM nas ruas.

O comandante Marcelo de Menezes reconheceu a necessidade apresentada e afirmou que a Polícia Militar acompanha de perto a dinâmica da região durante o período. Ele ressaltou que segurança pública se constrói em conjunto e reforçou a parceria com o município, compromisso que deve se intensificar conforme a temporada avança.

O encontro também abriu espaço para agradecer o trabalho do 32º BPM e das equipes do Segurança Presente, que vêm atuando com resultados positivos no município. Segundo a administração municipal, o apoio do Governo do Estado tem sido essencial para manter as ações de segurança fortalecidas.

A preparação segue firme. Com investimentos, diálogo e planejamento conjunto, Rio das Ostras mira um Verão mais seguro, organizado e acolhedor, pronto para receber moradores, turistas e famílias que fazem da cidade um dos destinos mais procurados da região.