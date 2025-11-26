Danielle Barros é homenageada com a Comenda Estrela do Mar durante encontro de gestores culturais no Rio - Foto: Divulgação

Publicado 26/11/2025 10:42

Rio das Ostras - A secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, viveu um momento especial na segunda (24), ao receber a Comenda Estrela do Mar, entregue pela presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Rosemarie Teixeira. A honraria surgiu em meio a um encontro que reuniu gestores de várias cidades, criando um clima de troca, reconhecimento e valorização da cultura fluminense.

A peça, marcada por simbolismo, carrega o agradecimento da Fundação ao trabalho que Danielle vem conduzindo no estado. Segundo representantes presentes, a atuação da secretária tem alcançado regiões que, por anos, esperavam atenção e incentivo, especialmente o interior, onde a cultura pulsa nas ruas e nas tradições.

Rosemarie destacou que a homenagem não se limita ao gesto. Para ela, a entrega sintetiza a força do diálogo que a secretaria mantém com os municípios, abrindo espaço para que projetos, talentos e manifestações locais encontrem visibilidade e apoio.

O encontro reforçou que o movimento cultural no estado vive um período de fortalecimento. Em um cenário onde identidade e memória ganham cada vez mais importância, a Estrela do Mar simboliza não só gratidão, mas também o compromisso de continuar avançando.