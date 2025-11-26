Moradores de Mar do Norte vão contar com uma manhã inteira de serviços e atendimentos gratuitos - Foto: Divulgação

Publicado 26/11/2025 10:53

Rio das Ostras - A comunidade de Mar do Norte vai começar o sábado, dia 29, com uma oportunidade daquelas que fazem diferença na vida de quem precisa resolver pendências e cuidar da própria saúde. Das 9 às 13 horas, a Rua Albano Branco de Moraes será palco de mais uma edição do projeto Ação Social, iniciativa realizada em parceria entre o Governo do Estado e a administração municipal, com apoio do Inea.

O encontro foi pensado para aproximar serviços essenciais dos moradores, reduzindo barreiras e garantindo atendimento direto, rápido e gratuito. Para quem precisa atualizar documentos, haverá emissão de segunda via da identidade, cadastro da carteira digital de trabalho e atualização do Cadastro Único, fundamental para acesso a diversos programas sociais.

A manhã também vai contar com apoio da OAB para consultas e orientações jurídicas, além da equipe do Procon, que estará disponível para tirar dúvidas sobre direitos do consumidor. Na área da saúde, haverá aferição de pressão arterial, teste de glicemia e serviços comunitários como cortes de cabelo, reforçando a proposta de cuidado integral.

As senhas serão distribuídas no próprio dia, das 9 às 11 horas, garantindo organização e oportunidade para todos que chegarem ao longo da manhã. A ação reforça o compromisso de levar serviços essenciais para perto de quem mais precisa, garantindo acesso, acolhimento e cidadania em um único espaço.