Moradores de Mar do Norte vão contar com uma manhã inteira de serviços e atendimentos gratuitosFoto: Divulgação
Mar do Norte recebe mutirão social com serviços gratuitos e atendimento direto à população
Bairro terá emissão de documentos, orientação jurídica, cuidados com a saúde e ações comunitárias neste sábado
Mar do Norte recebe mutirão social com serviços gratuitos e atendimento direto à população
Bairro terá emissão de documentos, orientação jurídica, cuidados com a saúde e ações comunitárias neste sábado
Homenagem em alto mar simbólico emociona encontro cultural no Rio
Secretária Danielle Barros recebe a Comenda Estrela do Mar e tem trabalho reconhecido por gestores de várias cidades
Rio das Ostras aperta o passo e cobra reforço policial para a alta temporada
Cidade se prepara para dobrar a população no Verão e busca mais efetivo, viaturas e ações preventivas
Rio das Ostras acelera prevenção e mobiliza moradores contra avanço do Aedes
Cidade entra em ritmo de verão e reforça cuidados para evitar dengue, zika e chikungunya, com ações que aproximam população e Vigilância em Saúde
Rio das Ostras amplia vacinação contra HPV e convoca jovens de até 19 anos para se proteger
Aviso reforça urgência da imunização e alerta sobre riscos do vírus que ainda causa milhares de casos de câncer no Brasil
Festival da Onda abre temporada de emoção e talento com 500 alunos nos palcos de Rio das Ostras
Programação segue até 8 de dezembro e reúne apresentações de música, dança e teatro que celebram a formação artística dos estudantes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.